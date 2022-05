Casamento que mexe com o mundo político

Da Redação



Os dias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão mais corridos, já que ele tem de se dividir entre as tarefas de sua pré-candidatura à Presidência, como ampliar o arco de alianças, e os preparativos para o casamento com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, marcado para o próximo dia 18, em local cercado de mistério –dizem que nem mesmo os convidados ainda sabem aonde será. E, por falar em convidados, o casal definiu que a cerimônia será para familiares e grupo restrito de amigos, mas a lista ainda não está fechada e sempre surge um nome aqui outro ali, inclusive porque a ciumeira entre os que ficarem de fora será grande. Do círculo do petista do Grande ABC estariam na relação os casais Luiz Marinho e Nilza,José de Filippi Júnior e Inês, Professor Luizinho e Ana Lúcia, Tarcísio Secoli e Analucia, Moisés Selerges e Amanda e Wagner Santana e Zeíra, os dois últimos atual e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Bastidores



Alto e avante

O deputado estadual e presidente estadual do Avante, Campos Machado, que tentará mais um mandato na Assembleia Legislativana eleição de outubro, visitou o Diário na noite de quinta-feira. Na conversa com a direção do jornal, o parlamentar falou dos planos futuros para o fortalecimento da legenda no Estado e das parcerias que estão sendo montadas no Grande ABC com vistas à eleição deste ano eàdisputa municipal em 2024. Campos é hoje um dos principais apoiadores da candidatura do governador Rodrigo Garcia (PSDB) à reeleição.

Boulos vem aí

O vereador de Santo André Ricardo Alvarez ( Psol ) realiza amanhã o lançamento da sua pré-candidatura a deputado estadual, às 10h, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André,

no Centro. A plenária já tem confirmados os nomes do deputado federal Ivan Valente, o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos, a líder indígena – que foi candidata a vice-presidente do Brasil nas últimas eleições pelo Psol –Sonia Guajajara e o presidente nacional do partido, Juliano Medeiros.

Motivo de irritação

O vereador Eduardo Minas (Pros), uma das vozes de oposição ao governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), tenta a todo custo se desvencilhar do ex-prefeito Lauro Michels (PV). Sempre que lembram que Minas foi secretário de Cultura e de Segurança Alimentar da antiga administração, o parlamentar mostra irritação