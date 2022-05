Charge - 14 de maio de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



14/05/2022 | 10:38



Agentes da 5ª Companhia do 6° BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) encontraram um desmanche clandestino de veículos na divisa entre São Bernardo e Diadema, na manhã de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam ronda na busca de um Volkswagen T-Cross branco roubado quando localizaram veículo semelhante abandonado em uma travessa da Avenida Nicola Imparato, no bairro Eldorado, em Diadema. Ao lado do automóvel, os policiais observaram uma trilha na mata e, ao segui-lá, encontraram diversas peças de carros avulsas.