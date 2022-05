Conrado desperta e já sabe da morte de Aleksandro

14/05/2022 | 10:11



Como você vem acompanhando, no último dia 7 de maio, o ônibus de Conrado & Aleksandro que estava levando tanto os cantores quanto boa parte da equipe deles, acabou tendo um pneu furado e se envolveu em um acidente de trânsito. Seis pessoas acabaram morrendo, incluindo Aleksandro.

Conrado, por sua vez, foi retirado do acidente com vida e segue internado em um hospital. A equipe do cantor está sempre compartilhando as atualizações do quadro de saúde dele nas redes sociais e ele vem com uma melhora bem progressiva.

Um boletim médico foi divulgado na última sexta-feira, dia 13, e apontou que Conrado está lúcido, segue em respiração espontânea, confortável e mantém quadro estável. E segundo o G1, ao despertar o sertanejo que estava e agitado começou a questionar a tragédia e perguntou se o seu amigo e parceiro musical Aleksandro tinha sobrevivido ao acidente, com a resposta negativa ele começou a chorar.