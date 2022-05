Palmeiras quer iniciar recuperação no Brasileiro ante o Bragantino

Dérek Bittencourt

14/05/2022 | 09:36



O início de campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro deixa a desejar. Em cinco partidas até aqui, portanto, em 15 pontos disputados, o Verdão soma seis, ocupando a modesta 13ª colocação na classificação. Depois de garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao superar a Juazeirense-BA, o Verdão espera iniciar uma recuperação no torneio de pontos corridos. E isso passa pela partida de hoje, contra o Red Bull Bragantino (quinto colocado, com oito), às 16h30, no Allianz Parque, onde ainda não venceu nesta competição.

Apesar de ainda não terem engrenado, os palmeirenses ostentam invencibilidade nos últimos nove jogos (contando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), com seis triunfos e três empates no período.

"A classificação na Copa do Brasil foi importante, é uma competição que queremos fazer um grande trabalho e ontem fizemos a nossa parte muito bem feita. Agora é voltar nossas atenções ao Brasileiro, o Bragantino é um adversário duro, e vamos nos concentrar bem para obtermos a nossa primeira vitória no Allianz Parque na competição", pontuou o goleiro Weverton.