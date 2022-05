Com maestro Vitinho, Tigre quer embalar ante o Cianorte

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/05/2022 | 09:32



O São Bernardo FC tem grande oportunidade de ampliar sua gordura na liderança do Grupo G do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tigre, que já tem dois pontos de vantagem para o Oeste (oito a seis), recebe o Cianorte-PR (terceiro, com cinco), às 16h, no Estádio 1º de Maio.

A equipe aurinegra vive bom momento, com dois triunfos e dois empates em quatro compromissos. E um dos motivostem nome e sobrenome: Vitinho Maia. Titular em todos os compromissos nesta Série D, ele já havia participado de 11 das 13 partidas do Paulistão. Ou seja, dos 17 jogos do São Bernardo FC na temporada, esteve em 15.

"Na A-2 (de 2021, competição para a qual foi contratado) eu machuquei muito, não consegui ajudar muito a equipe. Depois pude pegar sequência boa. É uma mistura de muita coisa: eu me cuidando, comissão técnica me deixando bem", enalteceu o jogador. "Estou me sentindo bem. Claro que sempre temos de buscar melhorar, mas o Márcio me encaixou numa boa posição que consigo armar o time e ajudar na marcação até para dar liberdade ao Rodrigo (Souza) para ele chegar à frente", finalizou o meio-campista.