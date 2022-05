São Caetano é o time mais engajado nas redes da região

Dérek Bittencourt



14/05/2022 | 09:25



O São Caetano tem a maior torcida entre as equipes da região. Fundamentar tal afirmação não é fácil, sobretudo se for levada em consideração a presença dos fãs ao estádio. Por outro lado, foi o que apontou levantamento realizado pelo Diário considerando as contas dos clubes de futebol profissional do Grande ABC nas três principais plataformas, no qual o Azulão mostrou sua força e não deu chance aos rivais. A soma dos usuários que curtem ou seguem as páginas azulinas chega a 177 mil. Em segundo lugar está o Água Santa, seguido, respectivamente, por São Bernardo FC, Santo André, EC São Bernardo, Mauá FC, Grêmio Mauaense e CAD Ribeirão Pires, este que, apesar de licenciado, está próximo da profissionalização (veja a lista completa abaixo).

Campeão paulista de 2004, vice-campeão brasileiro duas vezes (em 2000 e 2001), vice-campeão da Libertadores, com muitos anos integrando os primeiros níveis do futebol estadual e nacional, além de jogadores convocados à Seleção Brasileira fizeram com que o São Caetano alcançasse grande repercussão. Não é possível afirmar que todos os seguidores são, de fato, torcedores, mas comprovam o quanto o Azulão é reconhecido. Além disso, segundo o asesor de imprensa Luciano Luiz, o clube promoveu ações para chegar a tal engajamento.

"O resultado não surpreende, pois houve uma quantidade grande de investimento na estrutura de solidificar as redes sociais. Entendemos a importância que elas exercem hoje na sociedade e por conta disso o clube tem intensificado as divulgações. Ainda há muito para evoluir e não existe uma fórmula mágica, mas, sim, produção de conteúdo. As pessoas que consomem as redes sociais hoje são extremamente exigentes e famintas de informação", explicou.

O Água Santa, por sua vez, parece ter trazido a força das arquibancadas para o mundo virtual. Acostumado a ter casa cheia desde os tempos de várzea, o Netuno ostenta a segunda colocação no ranking. "A torcida do Água Santa já demonstrava potencial de engajamento no amador, tornando mais fácil a introdução do clube no mercado digital. Outro fator preponderante foi a ascensão meteórica para a elite estadual, onde atraímos muitos seguidores, simpatizantes e torcedores, se tornando uma marca bem estabelecida na região", justificou o asesor de imprensa Michael Sanches.

Apesar de ter um título nacional, caso da Copa do Brasil de 2004, o Santo André surpreendeu negativamente ao aparecer somente na quarta posição. Porém, o gerente de marketing e comunicação Emerson Livólis disse que todo um trabalho vem sendo feito para mudar isso. "Ainda estamos engatinhando, longe do que pensa como ideal, mas a criação da TV Ramalhão, por exemplo, foi primeiro passo. Faz um ano que começamos a nos estruturar para isso. Acreditamos que em curto prazo a gente vá ganhar muito engajamento e seguidor. Processo demorado, mas linear."

Assessor de imprensa do São Bernardo FC, Gabriel Goto garante que o crescimento do Tigre nas redes é "orgânico", ou seja, sem a compra de seguidores, e o aumento no número de seguidores é reflexo das conquistas do time. "O São Bernardo FC é um dos mais jovens, com apenas 17 anos de fundação. Então é normal que em algumas redes sociais ainda não tenhamos o público desejado. Mas os números atuais são somente em função da nossa criação de conteúdo e desempenho da equipe nas competições", afirmou o profissional, que enalteceu o papel das redes durante a pandemia da Covid-19. "Por muitas vezes foi a única forma de comunicação do clube."

João Romoli, responsável pela comunicação do EC São Bernardo, enxerga as redes sociais como o cartão de visitas de uma agremiação. "É a primeira impressão que a pessoa vai ter do clube. Por isso, sempre tentamos realizar um trabalho de divisões acima da que estamos. Tanto para atingir um nível alto quanto para estar preparados caso o time conquiste o acesso e consiga atingir esse patamar dentro de campo", justificou. Segundo ele, as redes fizeram com que os fãs façam parte do dia a dia dos times. "Todo torcedor sabe o que se passa dentro do clube por conta da divulgação."