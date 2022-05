Começa hoje a tradicional quermesse da Paróquia Santo Antônio, em S.Caetano

Da Redação



14/05/2022 | 09:06



A tradicional quermesse da Paróquia Santo Antônio, de São Caetano, começa hoje e seguirá até 12 de junho, sempre aos sábados e domingos, a partir das 18h. O evento voltará a ser presencial depois de dois anos. A renda será revertida para reforma estrutural emergencial da paróquia.

"Estamos muito felizes de voltar a realizar a quermesse presencial, tomando todos os cuidados sanitários. Santo Antônio merece uma grande festa. O mundo precisa de mais amor ao próximo e fraternidade, e o nosso festejo segue estes ensinamentos do santo e celebra as famílias, a união e a convivência em comunidade. Nossos diferenciais são a grande e acolhedora praça de alimentação coberta, uma linda área verde ao redor das barracas e um farto número de vagas para estacionar nas ruas próximas. Além de um ambiente de total segurança e conforto para as famílias", disse o padre Flávio Gomes de Alcântara.

A 46ª quermesse da Santo Antônio oferece as seguintes barracas: fogazza, churrasco, pernil, mini-pizza, cachorroquente, batata-frita, doces, vinho-quente, quentão, bebidas, jogos infantis e bingo.

O bingo, sempre animado e com prendas de primeira linha todas as noites, terá um momento especial. No dia 12 de junho haverá um bingão, às 21h30, e o prêmio principal será uma smart TV de 50 polegadas. Para este ano, há opção de jogar presencial ou virtual.

Outra novidade da quermesse 2022 será o delivery, que estará valendo no mesmo período da festa, de hoje a 12 de junho. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp 4238-0066. Os produtos do cardápio serão fogazza, bolo de Santo Antônio e refrigerante. As entregas são realizadas apenas em São Caetano.

A parte religiosa começará no dia 1º de junho e irá até 12 de junho, com a Trezena. No dia 13, o Dia de Santo Antônio, a segunda-feira terá programação completa. Serão quatro missas: 8h, 10h, 15h e a especial às 19h30. Haverá bênção dos pães, do tradicional bolo e de objetos pessoais em todas as celebrações. A quermesse irá funcionar das 8h até 22h30. A tradicional carreata em homenagem ao segundo santo mais popular do mundo será no dia 4 de junho, um sábado, com saída às 10h da própria igreja.

A Paróquia Santo Antônio de São Caetano fica na Avenida Líbero Badaró, 335, no Jardim São Caetano.