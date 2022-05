Benedito Mariano fala em live sobre caminhos para melhorar segurança

Da Redação



Secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano avaliou que a melhora da segurança pública no País depende sobretudo da construção de um olhar democrático, cidadão e antirracista do sistema nacional. Na noite de quinta-feira, ele participou de debate virtual promovido por Tarso Genro, ex-ministro da Justiça e da Educação, além de ex-governador do Rio Grande do Sul. O escritor Eduardo Soares e a professora Lígia Madeira também participaram a live, mediada por Sandra Bittencourt.

"Estamos condenados pela violência deste governo federal fascista, demagógico e de extrema direita. Vivemos o pior momento da segurança pública no País. A resposta a este momento da segurança, condenada pelo discurso do ódio, pelo obscurantismo e fascismo, é termos um novo governo que priorize uma segurança pública democrática, cidadã, com ampla participação da sociedade civil, e antirracista", disse Mariano.

Ao sustentar a necessidade de mudança de ótica das polícias na questão racial, Mariano elencou estatísticas que mostram que o jovem negro é o perfil predominante entre os presidiários e asasinatos no Brasil. "Isso vem de um contexto histórico, do capitão do mato, que perseguia os negros que fugiam das condições de escravizados que impuseram a eles", relembrou Mariano.

O secretário de Segurança Cidadã de Diadema colocou a necessidade de readoção de políticas públicas como o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) e o Susp (Sistema Único da Segurança Pública), que foram estabelecidos no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e abandonadospela administração federal atual.

Outra medida sugerida por Mariano é estabelecer nova relação com os policiais. Ele admitiu que essa é uma dificuldade das gestões de partidos de esquerda edo campo democrático. "Não construiremos uma polícia democrática e antirracista sem falar com os policiais. Eles estão sendo enganados demagogicamente pelo atual governo, que gosta de valorizar a violência. Nossos policiais precisam ser convencidos que política democrática, cidadã e antirracista vai valorizálos", ponderou. "Também é preciso entender que nossa polícia é mal paga, com exceção de alguns Estados. A valorização policial passa, necessariamente, pela melhoria nos salários e condições de trabalho da categoria."