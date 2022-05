Santo André entrega escrituras de 6.000 imóveis desde 2017

Renan Soares

14/05/2022 | 07:50



A Prefeitura de Santo André já entregou escrituras de mais de 6.000 imóveis em processo de regularização fundiária que teve início em 2017. A expectativa do Paço é alcançar a marca de 20 mil documentos até o fim de 2024. Os próximos beneficiados serão os moradores do Núcleo Pedro Américo, na Vila Homero Thon, que ontem comemoraram a finalização da urbanização do local, iniciativa que beneficiou 121 famílias. As intervenções incluíram reformas nas casas, implantação de redes de água e esgoto, equipamentos de micro e macrodrenagem, vielas, além de obras de contenção e paisagismo.

Durante o evento, o prefeito Paulo Serra (PSDB) assinou ordem de serviço para o início do processo de regularização fundiária do local. De acordo com a Prefeitura, em cerca de sete meses os moradores devem receber suas escrituras definitivas, dando fim a uma espera de mais de 40 anos.

"Estou feliz, porque todo mundo vai ter sua escritura, ajuda muito", comentou Euflozina Caetano Pereira, 58 anos, desempregada, sobre a iniciativa da Prefeitura em regularizar os imóveis do bairro. "O local aqui mudou muito e para melhor. Tinha muito lixo, rato e era tudo abandonado. Estou muito feliz", completou Alice Inácio, que mora há 26 anos no Núcleo Pedro Américo.

A urbanização do local começou em 2010 e foi interrompida em 2015. A retomada ocorreu dois anos depois. "Hoje a gente vem aqui, além de agradecer muito a confiança de vocês, entregar a obra e assinar o termo, o contrato, a ordem de serviço, ou seja, começa para nós e daqui a alguns meses voltaremos aqui para grande festa, para entregar de maneira definitiva o título de propriedade. Vocês (moradores) passarão a fazer parte da cidade do ponto de vista urbanístico, terão um endereço. Com essa consolidação das escrituras vocês vão ter o título, a segurança, a tranquilidade de dormir tranquilo", discursou o prefeito Paulo Serra.

A ordem de serviço foi viabilizada graças ao processo de urbanização que o local recebeu, como o investimento no Complexo Cassaquera. Segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária Rafael Dalla Rosa, as obras possibilitaram "chegar com água, entrar com água, com esgoto, com drenagem, com viário, com vielas, escadarias e tirar pessoas de áreas de risco".

A ação deve beneficiar aproximadamente 500 pessoas entre as 121 famílias do núcleo. Agora o processo prossegue junto à comunidade, cadastrando os moradores e recolhendo as documentações necessárias.

Fernando Marangoni, que foi o secretário de Habitação e Regularização de Santo André no início do projeto, em 2017, não escondeu a felicidade que a entrega realizada gerou. "É uma emoção muito grande. Retomamos essa obra (Cassaquera) e agora finalizamos a urbanização. Estou satisfeito e honrado porque é muito bonito quando a gente começa um trabalho e consegue concluir, entregar e de fato mudar a vida das pessoas, é uma emoção muito grande para gente", conta marangoni, que atualmente é asesor executivo da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).