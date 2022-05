Chega de enxugar gelo

Do Diário do Grande ABC



Policiais militares descobriram ontem desmanche clandestino de automóveis que funcionava em mata na divisa de São Bernardo e Diadema. Eis o tipo de operação a que as forças de segurança deveriam se dedicar com afinco se realmente quiserem reduzir os índices de roubos e furtos de veículos no Grande ABC, que só fazem crescer a cada balanço mensal divulgado pelas autoridades. Aumentar a repressão aos bandidos que agem de arma em punho, em ações violentas, ou de forma sorrateira contribui para a redução de casos, quanto a isso não resta nenhuma dúvida, mas é insuficiente para solucionar a questão.



Operações policiais destinadas a caçar ladrões de carros pelas ruas e avenidas das sete cidades reproduzem-se com bastante frequência, como podem constatar os leitores deste Diário. A eficiência delas, todavia, é altamente contestável. Os próprios indicadores oficiais as desmoralizam. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, os municípios do Grande ABC registraram um roubo ou um furto de veículo a cada 30 minutos no primeiro trimestre deste ano – são quase 45 veículos subtraídos a seus proprietários por dia!



Certamente não deve ser a falta de agentes nas ruas de olho na ação dos meliantes que faz os registros de assalto ou furto de automóveis explodirem. Quem sabe se mudarem o foco para os desmanches, como clamam especialistas que estudam a área. Os agentes da 5ª Companhia do 6° BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) demonstraram ontem que sabem como fazer. Talvez falte apenas um estímulo maior do alto comando, o que inclui a colaboração de policiais civis e de agentes do departamento de inteligência da SSP.



O Estado se encontra em uma encruzilhada, precisando tomar decisão importante para melhorar a percepção de segurança da população. Perseguir quadrilhas de receptadores parece ser o modo correto de derrubar os preocupantes índices de furto e roubo de veículos. Mirar o bandido comum, como até o momento tem sido feito, significará permanecer enxugando gelo.