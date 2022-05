Botafogo aceita termos e se torna décimo clube filiado à Libra

13/05/2022 | 22:48



O Botafogo anunciou na noite desta sexta-feira que assinou a filiação à Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e se tornou o décimo clube da associação. A confirmação da participação da equipe carioca aconteceu após John Textor, dono de 90% da SAF do clube, aceitar a proposta de adesão, em reunião realizada em São Paulo.

Antes de aceitar a proposta, Textor buscou entender detalhes que englobam a exploração internacional da liga. O empresário americano assinou a filiação do Botafogo ao lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente do São Paulo, Júlio Casares.

Em comunicado oficial divulgado no site e nas redes sociais do clube, Textor comemorou a entrada do clube na Libra e afirmou que a criação da nova liga é algo que deve deixar os brasileiros "orgulhosos". "Fiquei impressionado com a recepção calorosa que recebemos de um grupo com grandes dirigentes do esporte nacional. Também fiquei surpreso com a mente aberta do grupo e suas novas ideias. Ficou óbvio que teríamos grande sucesso juntos em levar o futebol brasileiro de volta ao seu lugar de direito no mundo. Podemos lutar uns contra os outros em campo, mas seremos imbatíveis enquanto parceiros na construção de uma Liga para deixar os brasileiros orgulhosos", disse Textor.

Com isso, ao lado de Flamengo e Fluminense, o a equipe alvinegra se tornou a terceira equipe do Rio de Janeiro a aderir ao movimento. Além dos cariocas, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Ponte Preta já fazem parte da Libra.

Em um primeiro momento, na última semana, quando os primeiros seis clubes assinaram a criação da entidade, o Botafogo, a princípio, não aceitou os termos. Na esteira do anúncio, ao lado de outros 13 clubes da Série A, chegou a assinar um documento exigindo mudanças na divisão dos recursos para aceitar a proposta. Nesta semana, 23 equipes divulgaram uma nova carta para tratar da criação da Liga Brasileira de Clubes, questionando, principalmente, aspectos financeiros do projeto. O Botafogo não fez parte do novo movimento.