O governo federal e o metano zero

Do Diário do Grande ABC



13/05/2022 | 23:59



No Brasil, uma das principais fontes de emissão de metano são resíduos orgânicos (restos de alimentos, esgoto, excrementos de animais) urbanos e agrícolas. A lei dos resíduos sólidos (artigo 6º,VIII) estabelece o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. O tratamento de resíduos sólidos reduz em 36% as emissões de metano. O metano zero, do governo federal, é programa que visa a reduzir emissões de gases de efeito estufa, custos de combustível e energia e transformar os produtores rurais e gestores de aterros sanitários em fornecedores de combustível e energias limpas e renováveis, além dos biofertilizantes, importante subproduto, com alto valor para a agricultura.



Biometano é o gás proveniente do tratamento do biogás que, por sua vez, é gerado pela decomposição biológica de matéria orgânica. Trata-se de biocombustível gasoso constituído 90% de metano. Essa fonte renovável pode ter várias aplicações, como geração elétrica e combustível (gás natural, gasolina e diesel são combustíveis fósseis e poderão ser substituídos pelo biometano). Para que o projeto metano zero saia do papel, linhas de crédito específicas, públicas e privadas foram criadas para, entre outras ações: implantação de biodigestores, criação de pontos e corredores verdes para abastecimento de veículos pesados movidos a biometano, desoneração tributária para infraestruturas relacionadas com projetos de biogás e biometano.



Portaria normativa 19/MME/2021 incluiu os investimentos em biometano no Reidi (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura). Dessa medida decorre a suspensão da cobrança de PIS/Cofins para aquisição de máquinas, materiais de construção, equipamentos, entre outros componentes. Ou seja, incentivo ao investimento no setor com redução de fiscal. Estima-se que a capacidade de geração de biometano por dia seja de 120 milhões de m³, provenientes unicamente de resíduos orgânicos ou quatro vezes a capacidade do gasoduto Brasil-Bolívia e a 70% do consumo da demanda nacional de diesel.



Segundo o presidente da ABiogás, Alessandro Gardemann, o setor de gás deve investir R$ 60 bilhões até o fim da década para entregar 30 milhões de m³ de metano/dia, o que equivale a cerca de 10 bilhões de litros de diesel/ano que poderão ser substituídos. Para cada crédito de metano, são necessários de 21 a 23 créditos de carbono (toneladas), o que demonstra a força desse mercado.



Luiz Carlos Aceti Junior é advogado e professor de pós-graduação em direito. Maria Flávia Curtolo Reis é advogada. Lucas Reis Aceti é graduando em direito. Enzo Reis Aceti é graduando em direito.

PALAVRA DO LEITOR

Diário, 64 anos – 1

Venho por meio destas poucas palavras parabenizar este Diário pelos 64 anos com grande satisfação, como leitor e assinante. E de vez em quando participando com alguma colaboração nesta coluna Palavra do Leitor.

Cesar Bispo

Mauá



Diário, 64 anos – 2

Parabéns ao Diário do Grande ABC por mais um ano de vida e por permitir a nós, leitores e assinantes, expressar nossos pensamentos e opiniões, para podermos usufruir de Brasil melhor. Muitos anos de vida, sucesso e, acima de tudo, confiabilidade e integridade em todos segmentos de notícias. Pois o ser humano que presa a verdade não suporta mais falsas informações ‘sensacionalistas’ a fim de enganar o povo. Vida longa, Diário.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Diário, 64 anos – 3

Em 1958 eu havia feito 11 anos em fevereiro e o Diário do Grande ABC nascia com o nome de News Seller. Foi distribuído gratuitamente no Dia das Mães. O entusiasmo foi tanto que, de posse de um exemplar, o levei para a escola como se fosse troféu e o exibi aos colegas e professora de antanho, Erondi Maria Ana Poncio. Diário do Grande ABC é a bússola de todos nós, abrange todos os assuntos de interesse de seus leitores e admiradores. És baluarte da comunicação e enquanto existirem homens do quilate de seus dirigentes, e existem, haverá jornal digno de sua qualidade de bem informar. Aos seus fundadores, saudosos Edson Danilo Dotto, Fausto Polesi (in memorian), Maury de Campos Dotto e Angelo Puga, nosso muito obrigado por ter aberto a arca do tesouro da informação séria e honesta. Parabéns!

Gerson Gomes da Silva

São Bernardo



Diário, 64 anos – 4

Há 64 anos aliado da democracia! E para evidenciar a grandeza deste importante Diário do Grande ABC, fundado em 1958, que suportou com bravura o triste período da nossa história, entre 1964 e 1985, da ditadura militar de 1964, com mérito incontestável completa 64 anos de existência, para orgulho da população desta próspera região. E, assim, é justo reconhecer que este jornal é grande aliado da democracia! Parabéns à direção e aos jornalistas e demais funcionários do Diário do Grande ABC!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Remédio?

O senhor Tarcísio de Freitas disse que a pena a Daniel Silveira foi exagero e que o perdão dado pelo excelentíssimo presidente foi remédio necessário. Lamentável! Remédio que mata paciente não é remédio.

Maria Aparecida de Lima

São Caetano



David Uip

O Centro Universitário FMABC esclarece que o doutor David Uip não está abandonando o posto de reitor, e sim se licenciando temporariamente dele para poder assumir a nova missão como secretário de Estado da Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, conforme determinado pelas leis e regimentos internos (Política, ontem). Além disso, a instituição informa que durante o período de licença o reitor não irá receber vencimentos referentes à função. O centro universitário relembra que David Uip é formado pela FMABC e tem longo histórico de contribuições não apenas à comunidade acadêmica, mas também à região durante as últimas cinco décadas, e que aceitou o chamado do governador Rodrigo Garcia para poder seguir contribuindo também em âmbito estadual, algo que muito orgulha os integrantes da entidade, conforme demonstrado em reunião do conselho universitário realizada hoje (ontem) pela manhã. É fato reconhecido da comunidade acadêmica que o reitor seguirá sempre com a luta pelos interesses do centro universitário. Reforçamos ainda que o vice-reitor Fernando Fonseca assumirá o comando interinamente para seguir com o trabalho de excelência em ensino, pesquisa e desenvolvimento de saúde que já vem sendo apresentado pela gestão.

Centro Universitário FMABC