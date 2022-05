Palmeiras vai encarar Red Bull Bragantino em seu jogo 6.300 da história

13/05/2022 | 19:08



A partida contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser histórica para o Palmeiras. Vai ser o jogo de número 6.300 da história do clube, que soma 3.381 vitórias, 1.532 empates e 1.386 derrotas, com 12.156 gols marcados e 7.004 gols sofridos.

O duelo também poderá representar o décimo jogo consecutivo sem derrota do time, que disputa três competições simultaneamente - Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O zagueiro Gustavo Gómez, um dos líderes da equipe, analisou o atual momento do time e o que poderá ser o confronto com o Bragantino.

"Obviamente não existe time perfeito. Temos um padrão, estamos jogando a cada três dias e com a mentalidade sempre de buscar a vitória. Os adversários estudam muito o Palmeiras e foram jogos consistentes, na minha opinião. Os números não são o que esperávamos, mas nos últimos jogos jogamos bem. Não vencemos, mas buscamos o gol. Temos que seguir assim, corrigir os erros e fazer tudo para ganhar", disse o paraguaio.

Outro número importante que poderá ser estabelecido no jogo deste sábado é que o time alviverde poderá alcançar a 150ª vitória no Allianz Parque - são 231 jogos, com 149 vitórias, 44 empates, 38 derrotas, com 437 gols marcados e 181 gols sofridos.

No Brasileirão, o Palmeiras não repete o mesmo desempenho da Copa do Brasil e da Libertadores, competições nas quais tem vaga garantidas nas oitavas de final. O time do técnico Abel Ferreira entra para a disputa da sexta rodada apenas na 13ª colocação, com seis pontos, após cinco jogos.