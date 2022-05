São Paulo aceita ofertas e encaminha vendas de Marquinhos e Tiago Volpi

13/05/2022 | 18:38



O São Paulo encaminhou nesta sexta-feira duas negociações: o atacante Marquinhos vai para o Arsenal, da Inglaterra, e o goleiro Tiago Volpi para o Toluca, do México. O clube do Morumbi já aceitou as propostas e agora aguarda o desenrolar dos tramites burocráticos para anunciar oficialmente as transferências.

A diretoria já avisou ao técnico Rogério Ceni para não relacionar os dois jogadores para o jogo contra o Cuiabá, neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

A proposta do Arsenal chegou em ótimo momento para o São Paulo. O time inglês vai desembolsar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18,4 milhões) pelo jogador de 19 anos, o que vai evitar uma dor de cabeça. Marquinhos tem contrato com o clube do Morumbi até 2024, mas o acordo foi assinado em 2019, quando ele tinha apenas 16 anos. A Lei Pelé permite esse tipo de contrato, porém a Fifa aponta que um primeiro compromisso profissional só pode ter no máximo três anos.

Apesar de não ser titular com Rogério Ceni, Marquinhos tinha um papel importante no elenco, entrando no segundo tempo para usar sua velocidade para mudar o jogo. A saída do jovem jogador deve fazer o São Paulo ir ao mercado para buscar uma peça de reposição.

Já Tiago Volpi vai voltar ao futebol mexicano. Nesta temporada, o goleiro, que foi muito questionado na temporada passada, perdeu o posto para Jandrei. Pouco utilizado, o ex-titular, que atuou em algumas partidas do Paulistão e da Sul-Americana, optou por deixar o Morumbi.

O goleiro foi ídolo no México, quando defendeu o Querétaro. O São Paulo receber cerca de R$ 7 milhões pela transferência. O valor é inferior ao pago pelo clube para contratá-lo em definitivo em 2019. À época, desesperado para encontrar um substituto para Rogério Ceni e após um bom desempenho, foram investidos R$ 21 milhões para trazê-lo.

A saída de Volpi não muda muito os planos da diretoria do São Paulo que já estava atrás de um outro goleiro para fazer parte do elenco. Além de Jandrei, Rogério Ceni conta com Thiago Couto.