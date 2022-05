PM encontra desmanche clandestino na divisa entre São Bernardo e Diadema

Anderson Fattori



13/05/2022 | 16:45



Agentes da 5ª Companhia do 6° BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) encontraram um desmanche clandestino de veículos na divisa entre São Bernardo e Diadema, na manhã desta sexta-feira. De acordo com o registro do caso, os policiais faziam ronda na busca de um volkswagen T-Cross branco roubado quando localizaram veículo semelhante abandonado em uma travessa da Avenida Nicola Imparato, no bairro Eldorado, em Diadema. Ao lado do automóvel, os agentes observaram uma trilha na mata e ao segui-lá encontraram diversas peças de carros desmontadas.

O local estava vazio e foi rapidamente isolado para que fosse realizado uma perícia no local. Peças e veículos que ainda estavam inteiros foram conduzidos ao 4º DP (Distrito Policial) de Diadema, onde a ocorrência foi apresentada.

O Diário entrou em contato com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) para saber mais detalhes sobre a ocorrência e se alguém foi preso, mas ainda não recebeu resposta.