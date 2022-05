'Bel-Air': Tudo o que você precisa saber sobre o reboot de 'Um Maluco No Pedaço'

13/05/2022 | 16:42



Na próxima quarta-feira, 18, estreia na plataforma de streaming Star+, a série Bel-Air, um reboot de Um Maluco no Pedaço, série protagonizada por Will Smith que ficou conhecida em todo o mundo durante a década de 1990.

Contemporânea, a adaptação oferece uma nova e dramática visão da jornada de mudança de vida do protagonista Will, que sai das ruas do oeste da Filadélfia às mansões fechadas de Bel-Air.

Confira abaixo tudo o que já sabemos sobre a nova série exclusiva da plataforma.

História

Com 10 episódios no total, a série mantém-se fiel à premissa original e acompanha Will deixando para trás a única casa que ele já conheceu, em troca de uma segunda chance na vida, em um lugar desconhecido.

Agora, ele vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se mudar para um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles, encontrando novos desafios e preconceitos em um mundo de riqueza.

Com os clássicos personagens já conhecidos pelo público, Bel-Air tem o seu elenco formado por Jabari Banks como Will, Adrian Holmes como Philip Banks, Cassandra Freeman como Vivian, Olly Sholotan como Carlton, Coco Jones como Hilary, Akira Akbar como Ashley, Jimmy Akingbola como Geoffrey, Jordan L. Jones como Jazz, e Simone Joy Jones como Lisa.

Produção

Will Smith, Quincy Jones e Benny Medina assumem funções de produtores executivos nesta nova versão, junto de outros grandes nomes. Writers T.J. Brady e Rasheed Newson são os showrunners da série, além de co-escreverem o roteiro ao lado de Morgan Cooper, que também é um dos co-produtores executivos do programa e diretor de alguns episódios.