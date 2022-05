Peça sobre Chernobyl relembra 36 anos da tragédia nuclear com sessão gratuita em SBC

Beatriz Mirelle



13/05/2022 | 15:25



A peça que relembra o acidente ocorrido em Chernobyl terá apresentação gratuita e única amanhã (14), às 20h, no Teatro Elis Regina, em São Bernardo.

O espectador é apresentado à boneca Antonia, protagonista-narradora da trama, cujos olhos de vidro veem tudo ao redor. Antonia tem consciência do que está acontecendo, porém, assim como os demais personagens são inseridos na catástrofe, sente-se impotente e incapaz de agir frente ao horror do que se anuncia. Essa é a tônica do espetáculo “Chernobyl”, que estreou em 2019 em São Paulo. A boneca “deseja, sofre e grita”, enquanto acompanha a dor de “sua família” no exílio forçado, no desamparo pelas autoridades.

O espetáculo foi escrito em 2017 pela dramaturga francesa Florence Valéro, que nasceu no mesmo ano do acidente nuclear. A direção é de Bruno Perillo e o elenco é formado pelas atrizes Carolina Haddad (que também traduziu o texto), Joana Dória, Manuela Afonso e Nicole Cordery. As atrizes revezam-se entre nove personagens que têm suas rotinas brutalmente alteradas pelo desastre nuclear.

Chernobyl reflete sobre as consequências da irrefreável sede humana por poder, lucro e supremacia, capaz de destruir pessoas, famílias, cidades e histórias.

Na época, o mundo acompanhou com perplexidade as notícias de que uma explosão havia destruído o reator nuclear da usina de Chernobyl, próxima à cidade de Pripyat, na Ucrânia. Após o desastre, a região foi esvaziada e a população nunca mais pôde voltar.

Sobre o espetáculo

Em 2019, a peça estreou na Sala Beta do SESC Consolação e também teve temporada gratuita na Oficina Cultural Oswald de Andrade. Foi contemplada pelo Proac Lab 41 na categoria Licenciamento. Em 2020, participou do projeto #EmcasacomSesc com apresentação transmitida ao vivo diretamente do Sesc Santana. Em 2021, participou do 1o. Festival Paulista de Jogos teatrais e ganhou o Proac Circulação 2021 no Estado de São Paulo, que proporcionou a atual turnê de 2022, que já passou pelas cidades de Pindamonhangaba, Garça e terá a próxima apresentação em São Bernardo. A peça seguirá para São José do Rio Preto (21/05) e Espírito Santo do Pinhal (03 e 04 de junho).

A peça Chernobyl foi indicada aos prêmios: APCA na categoria melhor direção, para Bruno Perillo. Prêmio Aplauso Brasil nas seguintes categorias: melhor iluminação, para Grissel Pinguillem; melhor figurino, para Chris Aizner; melhor direção, para Bruno Perillo; melhor espetáculo independente e melhor elenco.

Sinopse

No dia 26 de abril de 1986, uma série de explosões destruiu o reator e o prédio do quarto bloco da Central Elétrica Atômica de Chernobyl, próxima à cidade de Pripyat, na Ucrânia. Em meio ao caos, milhares de pessoas são obrigadas a deixar suas casas, abandonando seus bens e suas histórias. Uma boneca, Antonia, acompanha e compartilha o sofrimento de “sua família”: a menina Hanna, seu irmão Michael, a mãe Elena e o pai Igor, obrigados a enfrentar os efeitos devastadores do maior desastre nuclear da história.

Serviço - Chernobyl

Dia 14 de maio de 2022, às 20h no Teatro Elis Regina

Endereço: Av. João Firmino, 900 – Assunção, São Bernardo do Campo

Ingresso gratuito

Duração: 95 minutos

Classificação: Não recomendado para menores de 14 anos