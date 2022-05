E-book gratuito comenta inclusão de refugiados e imigrantes LGBTI

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/05/2022 | 14:55



Os debates da 1ª Conferência de Direitos Humanos para Refugiados e Migrantes LGBTI, realizada em 17 de março, em São Paulo, já podem ser conferidos na íntegra em um e-book gratuito. De forma geral, o encontro virtual discorreu sobre cidadania e inclusão de refugiados e migrantes LGBTI em palestras com diferentes eixos temáticos.

No e-book, estão transcritos os debates dos seguintes palestrantes:

Juliana Wahlgren, fundadora da Revibra;

Ana Cristina da Cunha Wanzeler, chefe de gabinete de relações públicas da Prefeitura de São Paulo;

Mariana Araújo, jurista da Casa da Gente Brasil/Catalunya;

Maria Paula Botero, representante da Rede de Mulheres Migrantes Lésbicas Bissexuais e Pansexuais (Rede MILBI+);

Paulo Nascimento, Cônsul Geral de Portugal;

Gabriela Presti, representante do Consulado Geral dos Países Baixos;

Marina Reidel, diretora de proteção de direitos de minorias sociais e população em situação de risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O evento foi realizado pela Casarão Brasil – Associação LGBTI, com apoio do Consulado do Reino dos Países Baixos, da Casa da Gente Brasil/Catalunya e da Rede Europeia de apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica (Revibra).

A publicação foi desenvolvida a partir do conteúdo da Conferência. Seu objetivo, segundo o presidente da Casarão Brasil, Rogério de Oliveira, é oferecer propostas e parâmetros para a elaboração de políticas públicas consistentes e acolhedoras para essa refugiados e migrantes LGBTI. “Vamos trabalhar para ter uma agenda para os próximos meses para que essa pauta, necessária e atual, continue”, afirma.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Além do e-book, é possível conferir o conteúdo da Conferência no YouTube: