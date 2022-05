Universidade auxilia contribuintes declararem o IR em Santo André

Do Diário do Grande ABC



13/05/2022 | 14:41



A Universidade Estácio realiza neste sábado (14), das 9h às 16h, no Campus Santo André, atendimento gratuito para quem ainda estiver com dúvidas sobre como declarar o IR (Imposto de Renda). O plantão será realizado pelos professores e alunos do curso de ciências contábeis e ocorrerá de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes. O uso da máscara será obrigatório. Interessados devem comparecer na Rua Delfim Moreira, nº 40, Centro.



O prazo final para entrega da declaração de IRPF (Imposto de Renda para Pessoa Física) é até 31 de maio de 2022. Além de tirar dúvidas da população, os alunos, pertencentes ao NAF (Núcleo de Apoio Fiscal da Estácio) e, com supervisão dos seus coordenadores, também estarão à disposição para ajudar os contribuintes no preenchimento das informações e no envio da documentação. Todas as pessoas que forem ao NAF irão receber o recibo e o comprovante de declaração.



“Uma dica importante é juntar toda documentação com antecedência e no dia levar a declaração referente ao ano passado, o informe de rendimento fornecido pela empresa, o informe de rendimento do INSS, o extrato bancário, o comprovante das despesas efetuadas no ano de 2021 e todos os informativos que compõe a renda. O preparo dos documentos diminui a probabilidade de o contribuinte cair na malha fina da Receita Federal”, afirma Nilson Vale, professor do curso de ciências contábeis da Estácio.



Ainda de acordo com Nilson, este serviço é de grande importância para o corpo discente, pois os alunos desenvolvem suas competências e a atividade aproxima o acadêmico do mercado e da sociedade por meio das orientações sobre o IRPF, orientações sobre preenchimento e entrega das declarações. E a instituição de ensino superior também cumpre seu papel social, oferecendo serviços de utilidade pública/gratuitos. O NAF é um programa de cidadania fiscal da Receita Federal que estabelece uma parceria com instituições de ensino superior, unindo conhecimentos técnicos à prática contábil. Esses núcleos oferecem serviços contábeis e fiscais para pessoas físicas de baixa renda. De acordo com a Receita Federal, existem mais de 300 núcleos formalizados no Brasil e mais de 200 em 11 países da América Latina, inspirados no modelo brasileiro.