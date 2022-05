Setor de agronegócios responde por 35,9% das exportações de SP no trimestre

Da APJ



14/05/2022 | 00:01



As exportações do segmento de agronegócios do Estado superaram em US$ 3,90 bilhões as importações no primeiro trimestre de 2022, segundo o Instituto de Economia Agrícola, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP. Enquanto as vendas externas no período ficaram em US$ 5,15 bilhões, foi importado US$ 1,25 bilhão em produtos do agro, resultando em superávit 40,8% maior que o observado nos primeiros três meses de 2021. Considerados todos os setores, o estudo mostrou que o agro foi responsável por 35,9% do total das exportações paulistas e 7,1% das importações, de janeiro a março deste ano.

Grupos principais

Cinco grupos foram responsáveis por 77,8% do total exportado pelo setor em SP: complexo sucroalcooleiro (US$ 1,37 bilhão), setor de carnes (US$811,13 milhões), complexo soja (US$ 803,25 milhões), produtos florestais (US$613,99 milhões) e sucos (US$ 406,91 milhões). Na sexta posição, o grupo de café, tradicional nas exportações paulistas, apresentou vendas de US$ 278,51 milhões.

Turismo bombando

O Índice Mensal de Atividade do Turismo, medido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP), apontou alta de 88% no setor na capital paulista em março, em comparação com março de 2021. A elevação ocorreu em função do retorno de eventos com público na cidade, como o Festival Lollapalooza, realizado de 25 a 27 de março. Dentre as variáveis que compõem o índice, a taxa de ocupação hoteleira foi o destaque com elevação de 20,8% na comparação com o mesmo período de 2021. Também avançou, em março, a movimentação nas rodoviárias: cerca de um milhão de passageiros passaram pelos terminais da capital - 600 mil a mais do que em março do ano passado.

Alta nos aeroportos

Nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos a movimentação em março foi de 3,9 milhões de passageiros, alta de 146% na comparação anual. A retomada do turismo também impactou o emprego. As atividades relacionadas ao setor aumentaram as contratações em 5% no contraponto anual, representando 18 mil novos trabalhadores com carteira assinada em relação aos números de março de 2021.

No Vale do Paraíba

A Prefeitura de Taubaté assinou protocolo de intenção para a instalação no município da empresa Vaya Space Brasil. O município irá ceder uma área para a construção da indústria, que deverá desenvolver projetos de foguetes e satélites em sua linha de montagem. A empresa prevê a criação de 200 empregos diretos no Brasil nos próximos dois anos.

Inovação paulista

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) inaugurou laboratório multiusuário com o que há de mais avançado em microscopia: o Snom (sigla em inglês para microscopia óptica de varredura de campo próximo), microscópio subnano a laser cujo método óptico com super-resolução permite resolver o interior de uma molécula com acuidade nanométrica.

O equipamento, segundo os pesquisadores, será fundamental para o avanço em vários campos de pesquisa, entre eles plasmônica, guias de ondas fotônicas, micro e nanolasers, fotovoltaicos, fotocondutores, fenômenos biológicos celulares, fluorescência de zeptólitros e espectroscopia de correlação. Uma das possibilidades é mapear o interior de células vivas de forma não invasiva. Apenas duas instituições no mundo dispunham de microscópio equivalente – o Ipen agora é a terceira.

Inovação paulista (2)

Um equipamento desenvolvido na Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Unicamp deve contribuir para processos mais eficientes na agroindústria. Trata-se de um destruidor de soqueiras, máquina que realiza a destruição de restos culturais agrícolas, tais como raízes e restevas (vegetação rasteira e seca). A patente da tecnologia foi concedida para a Unicamp pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 2017. A tecnologia foi licenciada, com o auxílio da Agência de Inovação Inova Unicamp, para a empresa Jima Consultoria e Gestão Empresarial em 2021. (Jornal da Unicamp)

Rio Preto tecnológica

Quatro novas empresas vão entrar em operação no Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. Ao todo, os investimentos são da ordem de R$ 17,4 milhões e a previsão é de geração de 179 empregos. As empresas vão ocupar uma área de 6,7 mil metros quadrados no local. Uma delas, a Fresh Farm, vai gerar 30 postos de trabalho na “fazenda” vertical que cria um ambiente ideal para as plantas, reduzindo a imprevisibilidade das mudanças climáticas, o desperdício e os pesticidas. Outra empresa que vai ocupar o local é o Gestor, que atua no segmento de desenvolvimento de sistemas e soluções tecnológicas. Vão integrar o parque ainda a Vital Âtman, empresa especializada na produção de óleos de peixes de águas frias para tratamentos de saúde e a APP Sistemas, desenvolvedora de software.

Energia solar

O Ministério das Minas e Energia estima que até 2031 a energia solar deve ser responsável por 17% da matriz brasileira. Atualmente as fontes fotovoltaicas já correspondem a 7,7% da eletricidade gerada no país.

