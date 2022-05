FEI realiza evento para apresentar projetos e pesquisas em gestão, inovação e tecnologia

Do Diário do Grande ABC



13/05/2022 | 14:15



A FEI (Fundação Educacional Inaciana) realiza neste sábado (14) a 12ª edição do FEI Portas Abertas, evento que recebe público e estudantes para atividades interativas, experimentos e palestras que dialogam com as megatendências e soluções do futuro Indústria 4.0, Realidade Virtual, Internet das Coisas, robótica, carros elétricos e novos modelos de negócios, entre muitos outros temas em inovação, tecnologia e gestão.

A atividade, gratuita, é organizada por professores, colaboradores e alunos dos cursos de administração, ciência da computação, engenharia de robôs, engenharia de automação e controle, engenharia civil, engenharia elétrica (ênfases: eletrônica, computadores e telecomunicações), engenharia mecânica, engenharia mecânica automobilística, engenharia de produção e engenharia química.

Com foco nas megatendências globais, com uso da inovação para as soluções do futuro, a programação traz ações como o FEI Imersiva, na qual os participantes poderão utilizar óculos para realidade virtual e aumentada para interagir com avatares e hologramas espalhados pela FEI. Também será possível interagir com robôs humanoides, small-size e de serviços, a exemplo da Hera, uma unidade autônoma e inteligente desenvolvida pelos alunos da FEI para assistência em ambientes domésticos e de serviços em geral.

Também estão inclusas na programação atividades que envolvem gestão via metaverso, com uma experiência totalmente interativa para os participantes. Entre outras iniciativas, o evento ainda conta com apresentações de projetos premiados nacional e internacionalmente. Entre eles, o Fórmula FEI Elétrico, o primeiro carro elétrico de corrida do Brasil, e o Fórmula FEI H2, que é movido a célula hidrogênio.

Vice-reitor e coordenador do curso de engenharia de robôs da FEI, o único do País, o professor Flavio Tonidandel explica que o FEI Portas Abertas é uma chance para jovens que desejam trilhar uma carreira voltada para a ciência, novas tecnologias, gestão e inovação entrarem em contato com todo o potencial da instituição. "Mais do que encantar com todos os experimentos e atividades em nossos diversos laboratórios, nosso objetivo também é aproximar o público das soluções hoje pesquisadas e desenvolvidas para as megatendências que irão impactar o mundo, os mercados e as indústrias, áreas nas quais preparamos nossos alunos para atuar e empreender globalmente”, conta.

De acordo com ele, as temáticas preponderantes do presente também serão debatidas nas palestras com os professores e pesquisadores da Instituição. “Por isso, o evento terá apresentações e demonstrações práticas em questões como a criação de algoritmos para negócios, eletrificação da mobilidade, automação industrial, novos materiais de construção etc. Os estudantes que vislumbram conhecer ou seguir carreiras em engenharias, administração e ciência da computação, poderão não apenas ver, mas também interagir com o que há de mais moderno nestas áreas, compreendendo melhor a importância dessas carreiras para o mundo, a sociedade e suas vidas profissionais”, diz o docente.

O Portas Abertas FEI 2022 acontece neste sábado, 14 de maio, das 9h às 16 horas. O campus São Bernardo fica na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.972-B, no bairro Assunção. Informações e programação podem ser obtidas pelo whatsApp 94590-5447 ou pelo e-mail portasabertas@fei.edu.br.