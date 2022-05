Fã de Whindersson Nunes descobre nove anos depois que foi convidada pelo humorista para ir ao cinema

13/05/2022 | 14:10



Que má sorte, hein? Uma fã de Whindersson Nunes descobriu que foi convidada para ir ao cinema com ele, mas já era tarde demais para aceitar a proposta, afinal, a mensagem era de 2013. Nathana Martins fez um vídeo no TikTok exibindo os prints da conversa que teve com o humorista no Facebook. No registro, a jovem mostra que nove anos atrás o contatou para expressar o seu amor de fã e até chegou a trocar algumas mensagens. Para a sua surpresa, o famoso a chamou para ir ao cinema, mas ela demorou muito para ler o convite.

Ainda na esperança, ela tentou ver se a proposta do ídolo ainda estava de pé:

Oi, quero sim assistir um filme. Quando é?

Conforme noticiado pelo jornal Metrópoles, a psicóloga lamentou:

- Naquela época, a internet não era como hoje, em que estamos on-line 24 horas por dia. Quando queríamos conversar com alguém, precisávamos marcar que hora estaríamos disponível. Eu já era muito fã do Whindersson naquele tempo, e mandei mensagem como uma fã, fiquei feliz porque ele respondeu, mas infelizmente vi a mensagem dele com uns anos de diferença. E por algum motivo, eu não vi essa última mensagem que ele mandou, fico pensando hoje em dia que perdi a oportunidade de conhecer meu ídolo número 1.

Entretanto, ela ressaltou que é apenas uma admiradora do trabalho de Whindersson e, se finalmente o encontrasse, a ocasião seria realizada apenas como amigos.

- Hoje em dia eu sou noiva, estou praticamente casada, e não tenho nenhum interesse amoroso no Whindersson, mas como fã, se ele ainda quiser topar esse cinema, vamos eu e meu noivo.

A nordestina completou afirmando que ainda tem o sonho de conhecer o humorista pessoalmente e acredita que possa ganhar um oi.

E aí, será que ela vai conseguir uma resposta do artista?