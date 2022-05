Grávida, Britney Spears anda de jet ski no México e esconde a barriguinha com camiseta larga

13/05/2022 | 14:10



Britney Spears teve seu período sombrio após atingir o sucesso: ela teve problemas com os filhos, com remédios e até casamentos relâmpagos. Depois, a cantora, nascida no dia 2 de dezembro de 1981, foi aos poucos retomando sua vida e novamente conquistou o sucesso. Um dos problemas mais recentes, por exemplo, envolvia a questão da tutela imposta sobre ela, que estava sob comando de seu pai, Jamie Spears. Felizmente, a Justiça norte-americana colocou um fim e agora ela pode tomar as rédeas da própria vida. Inclusive, ao que parece, a Princesinha do Pop está vivendo sua melhor fase.

Logo após anunciar a gravidez do terceiro filho, Britney decidiu viajar para o México. A loira foi vista se divertindo muito nas praias de Cancún com o noivo, Sam Asghari, e até pilotou o jet ski.

Tomando todos os cuidados com a gestação, ela usou um colete salva-vidas, máscara contra a Covid-19 e ainda escondeu a barriguinha com uma camiseta branca larga.

Aos 40 anos de idade, Spears já é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, ambos de seu casamento anterior com Kevin Ferdeline