Airbnb realiza mudanças na plataforma e inclui categorias; veja o que há de novo

O Airbnb está se preparando para um novo mundo de viagens. A plataforma informou que, em 2022, as pessoas estão viajando de forma diferente de como viajavam antes.

As viagens domésticas, de acordo com o Airbnb, seguem fortes e representam mais da metade das noites reservadas no primeiro trimestre de 2022 para estadias de junho a agosto. Elas superam os níveis do mesmo período de 2019 com destinos em tendência no Brasil, como Armação dos Búzios (RJ), Japaratinga (AL), Brotas (SP) e Cumbuco (CE).

As viagens internacionais recuperaram os níveis pré-pandemia e continuam crescendo, com mais noites reservadas para estadias internacionais de junho a agosto em comparação com o primeiro trimestre de 2021, com Santiago, no Chile, San Martín de los Andes e Neuquén, na Argentina, Lima, no Peru, Ibiza, na Espanha e Leira, em Portugal, como destinos em tendência para os brasileiros.

Airbnb: vai para onde?

Considerando uma pesquisa recente, mais de 9 em cada 10 hóspedes ativos no Airbnb estão pensando em viajar no meio do ano. Por isso, a plataforma está lançando a maior mudança em sua plataforma em uma década.

Uma nova maneira de buscar por acomodações

Milhões de pessoas agora são mais flexíveis sobre onde vivem e trabalham, mas a forma de buscar por acomodações é a mesma há 25 anos – você insere um local e datas em uma caixa de pesquisa. A maioria das pessoas só consegue pensar em algumas dezenas de cidades para digitar na caixa de pesquisa, mas existem acomodações no Airbnb em 100.000 cidades ao redor do mundo.

Para tornar mais fácil para aos viajantes descobrirem milhões de acomodações únicas que eles nem sabiam que existiam, o Airbnb apresenta uma nova maneira de pesquisar com as Categorias Airbnb.

Ao acessar a plataforma, são apresentadas 56 categorias que organizam as acomodações com base em seu estilo, localização ou proximidade de uma atração de viagem. Ao pesquisar um destino, os resultados da pesquisa também são organizados por categorias relevantes.

As 56 categorias do Airbnb incluem mais de 4 milhões de acomodações únicas, o que só é possível graças aos anfitriões em todo o mundo.

As Categorias Airbnb organizam as acomodações de acordo com o que as torna únicas, o que ajuda as pessoas a descobrir lugares que não encontrariam de outra forma. Isso pode ajudar a aliviar a concentração de turismo em um único destino, distribuindo as viagens para novos locais além dos destinos mais tradicionais.

Experiências de viagem únicas têm um apelo cada vez maior para os hóspedes: as noites reservadas no primeiro trimestre de 2022 para viagens de junho a agosto para estadias únicas estão crescendo 80% em relação a 2019. Microcasas (+173%), celeiros (+160%), casas de cúpulas (+134 %) e casas na árvore (+116%) tiveram um crescimento de interesse particularmente forte.

Estadias Combinadas

Em 2022, mais pessoas estão fazendo viagens mais longas do que nunca. As estadias de longa duração atingiram um recorde histórico no primeiro trimestre de 2022, mais que o dobro em relação ao primeiro trimestre de 2019, e continuam representando cerca de uma em cada cinco noites reservadas.

Além disso, 21% dos hóspedes que viajaram para o Brasil em 2021 relataram viajar e trabalhar remotamente enquanto estavam no país. Por isso, o Airbnb criou as Estadias Combinadas, um recurso inovador que divide sua estadia entre duas acomodações.

Com o recurso, os hóspedes vão encontrar cerca de 40% a mais de anúncios ao buscar por estadias mais longas. Ao pesquisar um destino específico, as Estadias Combinadas aparecem automaticamente nos resultados da pesquisa. Elas também aparecem em 14 categorias – incluindo Acampamentos, Parques Nacionais, Esqui e Surfe – para inspirar o usuário a ficar em dois destinos como parte de uma viagem mais longa.

AirCover (para hóspedes)

Entre junho e agosto, milhões de pessoas vão viajar pela primeira vez desde o início da pandemia. Por isso, o Airbnb criou o AirCover para hóspedes, a proteção mais ampla para estadias.

O AirCover está sempre incluso, é sempre gratuito e representa a maior atualização da Plataforma Airbnb em atendimento ao cliente em uma década.

Com o AirCover, o hóspede pode contar com quatro proteções sempre que se hospeda em uma acomodação escolhida na Plataforma Airbnb:

Garantia de Proteção da Reserva – No caso de um anfitrião precisar cancelar a reserva faltando 30 dias ou menos para o check-in, a plataforma encontra uma acomodação semelhante ou melhor, ou reembolsa o hóspede.

Garantia de Check-in – Se o hóspede não puder fazer o check-in na acomodação e o anfitrião não resolver o problema, o Airbnb encontra acomodação semelhante ou melhor para as datas da viagem, ou reembolsa o hóspede.

– Se a qualquer momento durante a estadia o hóspede descobrir divergência com o que foi anunciado – por exemplo, a geladeira para de funcionar e seu anfitrião não pode consertá-la facilmente ou há menos quartos do que os listados — o hóspede terá até três dias para comunicar o fato e o Airbnb encontra uma acomodação parecida ou melhor, ou o reembolsa. Atendimento de segurança 24h – Se o hóspede não se sentir em segurança, terá acesso prioritário a uma linha de atendimento operada por agentes especialmente treinados sobre segurança, a qualquer hora do dia ou da noite.

O AirCover foi projetado diretamente no aplicativo e no site do Airbnb, facilitando o contato com um agente de atendimento e a resolução rápida de problemas. A plataforma criou equipe de agentes especialmente treinados para assistência de remarcação de última hora. Também expandiu a linha de atendimento para assuntos de segurança 24 horas para cobrir 16 idiomas.

“A forma como as pessoas viajam mudou para sempre. É por isso que estamos introduzindo a maior mudança no Airbnb em uma década”, disse Brian Chesky, CEO e cofundador do Airbnb. “Primeiro, as pessoas estão mais flexíveis sobre onde moram e trabalham, por isso criamos uma nova maneira de pesquisar com as Categorias Airbnb. Em segundo lugar, as pessoas estão fazendo viagens mais longas, por isso criamos as Estadias Combinadas para oferecer mais opções ao dividir sua estadia entre duas acomodações. E em terceiro lugar, estamos apresentando o AirCover para os hóspedes, dando a você a confiança de reservar sabendo que o Airbnb preserva a sua proteção”.

O Airbnb redesenhou o app e o site com mais de 50 categorias de acomodações únicas. O recurso de Estadias Combinadas será lançado na América Latina durante maio e junho de 2022, já o AirCover para hóspedes estará disponível em todo o mundo esta semana.

