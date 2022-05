Testamos: por R$ 500, mouse ergonômico Logitech MX Vertical é o melhor do mercado

Sérgio Vinícius

13/05/2022



Idade é uma parada complicada. Lembro de um amigo que foi fazer um check-up e o médico, quando olhou os resultados, sentenciou “o senhor pode se contundir andando”. Na época, ela tinha 20 e poucos anos, mas esse não é o ponto.

O fato é que há algumas semanas, eu – do alto dos meus 40 e uns quebrados – estava com uma dor no dedo indicador direito. Achei que tivesse dormido sobre ele. Depois, que algum espírito demoníaco o houvesse possuído durante à noite. Por fim, percebi que era o uso do mouse. Pois é, me contundi clicando.

Foi então que chegou, à redação do 33Giga, o mouse ergonômico Logitech MX Vertical. Trata-se, à primeira vista, de um treco meio trambolhudo e pontudo. Entretanto, só causa isso à primeira impressão mesmo – depois de alguns dias de uso, a dor no meu dedo desapareceu.

Isso porque o Logitech MX Vertical é, como o nome diz, vertical. Assim sendo, não é necessário virar o pulso para operá-lo. Os botões de comando principal ficam na lateral esquerda, assim como o anel de rolagem. Agora, esse pouco a mais de plástico para fabricar o mouse resulta, basicamente, em preço exorbitante: mais de R$ 500.

De acordo com a fabricante (e eu não tenho porque duvidar disso), “o rastreamento óptico avançado com uma chave de velocidade do cursor dedicada resulta em quatro vezes menos movimento da mão, em comparação com um mouse tradicional com sensor de 1.000 DPI. Isso reduz a fatiga dos músculos e da mão”.

Raio-X Logitech MX Vertical

Conectividade sem fio: Receptor USB Logitech Unifying, Bluetooth, cabo de carregamento USB-C

Alcance sem fio: 10 metros

Vida útil: 10 milhões de cliques

Precisão: TMEFC > 150 mil horas

Bateria: Li-Po (240 mAh) recarregável por micro-USB; uma carga completa dura até 4 meses

Indicador de nível das pilhas: Sim

Rastreamento: Óptico de alta precisão, DPI de rastreamento

Valor nominal: 1.000 – 1.600 DPI

Alcance ajustável: 400 – 4.000 DPI

Rolagem: Precisão

Lateralidade: Direita

Easy-Switch: Sim

Logitech Options: Sim

Logitech Flow: Sim

Peso: 135 g

Dimensões: 78,5 mm × 79 mm × 120 mm

Software: Logitech Options incluindo a funcionalidade Logitech Flow para Windows e macOS (opcional)

Pontos positivos: design, ergonomia, duração da bateria

Pontos negativos: preço, preço e, por que não?, preço

Preço: R$ 520 (em média)

Site: aqui

Fora o principal e óbvio atrativo, o Logitech MX Vertical tem ainda outros recursos de ponta. Pode se conectar a até três dispositivos ao mesmo tempo, dispensa fios, tem suporte a Bluetooth e conta com botões adicionais personalizáveis (como para avançar ou retorcer comandos). Ele também é recarregável, dispensando pilhas (uma carga completa dura até quatro meses de uso).

De forma geral, e bem resumidamente, é o melhor mouse ergonômico que já avaliei. Se vale o que a Logitech pede, vai depender do bolso, do dedo e da idade de cada um.

Quanto ao meu amigo, acabou que, até hoje, ele não se contundiu andando. Mas, se precisar de dica de mouse, eu indicaria o Logitech MX Vertical.

