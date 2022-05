Infinix ZERO 5G já está disponível no mercado brasileiro por R$ 2.499

Da Redação, com assessoria

A Positivo Tecnologia anunciou nesta quinta-feira (12) a chegada ao mercado brasileiro do Infinix ZERO 5G. Primeiro smartphone da marca habilitado à tecnologia 5G no Brasil, promete entregar alto desempenho, design elegante e compatibilidade com dois chips. Já pode ser adquirido no site oficial da empresa pelo valor de R$ 2.499.

Recomendado para quem busca alto desempenho, seja para jogar, seja para rodar vários aplicativos ao mesmo tempo ou editar imagens e vídeos para as redes sociais, o Infinix ZERO 5G é equipado com o chipset MediaTek Dimensity 900 5G, além de oferecer também padrão de rede wireless Wi-Fi 6. Tem ainda um conjunto de câmeras de até 48 MP, modo Super Noite e Retrato, tela de 6,78 polegadas FHD+ com display de 120 Hz, assim como taxa de atualização de toque de 240 Hz.

O Infinix ZERO 5G também vem com 128 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM, design Uni-Curve e tecnologia de carregamento rápido de 33W com certificação de segurança da TÜV Rheinland. Além disso, os gamers têm à disposição um desempenho otimizado graças à tecnologia Dar-link 2.0 e um módulo térmico com tecnologia 3-D Cooling Master de resfriamento, que evita o superaquecimento do aparelho durante longas partidas.

