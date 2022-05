Jojo Todynho revela que pretende emagrecer para engravidar e conta que já gravou escondido as relações sexuais com o marido

13/05/2022 | 13:11



Jojo Todynho soltou a língua e fez algumas revelações íntimas sobre o seu casamento com o militar Lucas Souza. Durante um papo picante com a atriz Deborah Secco durante o Baile da Vogue noticiada pelo TV Fama, a cantora afirmou ter planos de engravidar e pretende perder 40 quilos para poder se tornar mãe.

- Eu vou entrar no projeto agora dos seis meses, que eu quero perder 40 quilos para eu poder engravidar bem. Eu posso engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas vai ser melhor, né.

E, também deu detalhes sobre as intimidades com o maridão.

- Na hora que você está lá, você esquece que tem estria, celulite, que tá caído, que o peito está de ovo frito. Você esquece, você só quer dar. [...] Eu quando conheci o meu marido lá em Cancun, eu já liberei logo tudo. Tem que saber como é o brinde da festa. Se o brinde não for bom, passa para outra festa.

Em seguida, a funkeira chocou ao contar um segredo que nem o próprio Lucas sabia.

- Olha só como é que eu sou terrível. Quando eU fiquei com o Lucas, eu gravei a nossa... Eu tenho 59 minutos gravados escondido. Ele nem sabia que eu estava gravando ele.

A cantora ainda falou sobre o preconceito contra a vida sexual de mulheres gordas.

- Eu já sou uma sexóloga para falar sobre isso. As pessoas acham que se você é uma mulher gorda você não tem uma vida ativa. As pessoas tem esse preconceito.

Por fim, Jojo revelou que recentemente comprou uma fantasia inspirada na novela Pantanal para apimentar a relação.

- Eu uso muita lingerie, eu tenho muita. Fantasia ainda eu não usei, mas comprei uma de tigresa inspirada na Maria Marruá. Pantanal.

Críticas

Após anunciar que pretende emagrecer para engravidar, Jojo Todynho enfrentou críticas de internautas. Segundo o R7, a cantora rebateu comentários maldosos enquanto realizava uma live.

- Quando eu posso fazer alguma coisa para melhorar, eu vou fazer! Se tiver que fazer lipo, eu vou fazer. Se tiver que fazer uma abdominoplastia para eu me sentir mais gostosa, eu vou fazer! Mas isso não é uma coisa que fico me torturando por causa disso!

E, acrescentou:

- Pra mim são um bando de complexadas, depressivas que querem dar piti e falar besteira na internet, povo ridículo que quer falar besteira eu não tenho paciência!

Por fim, ela esclareceu os boatos de que estaria tomando remédios para perder peso.

- Eu não tomo remédio! Ah, porque ele tem problema de pressão. Onde gente? Só porque uma vez ou outra, a pressão subiu ou desceu na Fazenda? Gente, A Fazenda já acabou há muito tempo, vira a página! Não precisa ser gordo ou magro para você ter problema de pressão não.