Mariana Rios é a nova apresentadora do reality show 'Ilha Record'

13/05/2022 | 13:07



Mariana Rios assinou contrato para ser a nova apresentadora do reality show Ilha Record. O anúncio foi feito pela atriz em suas redes sociais na noite desta quinta-feira, 12. "Começando uma nova história. Obrigada, RecordTV pela oportunidade e confiança. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida", escreveu. "Vamos com tudo nessa Ilha", completou. O programa estreou no ano passado e estava sob o comando de Sabrina Sato, que deixou a emissora e agora está no canal GNT. A atração conta com personalidades que precisam superar desafios em uma ilha paradisíaca. A primeira edição foi vencida por Any Borges.