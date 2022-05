Ranger FX4 é nova opção no serviço de carro por assinatura Ford Go

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/05/2022 | 12:55



O Ford Go, serviço de carros por assinatura da Ford, agora conta com a Ranger FX4 entre os modelos disponíveis para os clientes. O programa, que vem crescendo dentro das tendências de mobilidade, é recomendado para quem quer trocar de carro todo ano pagando uma mensalidade fixa e sem se preocupar com IPVA, manutenção, seguro, documentação ou negociação do usado.

O que é Ford Go?

Ford Go foi lançado em junho do ano passado, com cobertura em 208 municípios. Hoje, está presente em mais de 600 cidades e oferece atendimento 100% digital, tornando a contratação mais ágil para o cliente. O prazo médio de entrega do veículo é de 45 dias após a aprovação do pedido. Além de pessoa física, há planos para pessoa jurídica e frotas de até cinco unidades.

A assinatura mensal da Ranger FX4 custa R$ 7.050 no pacote de 2.000 km ou R$ 7.700 com limite de 3.000 km. O Ford Go conta também com o Territory Titanium, a partir de R$ 4.650 no pacote de 1.000 km por mês. Na linha Ranger, a versão inicial é a Black, a partir de R$ 5.350 no pacote de 2.000 km.

Detalhes da Ranger FX4

Equipada com motor Duratorq 3.2 turbodiesel de 200 cv, transmissão automática, tração 4×4 e diferencial traseiro blocante, a Ranger FX4 é uma picape de perfil off-road. Em relação ao design, além de bancos de couro premium com costuras vermelhas e o emblema, tem grade e santantônio exclusivos, faróis full-LED com máscara escura, alargadores de para-lama, estribos tipo plataforma e a assinatura FX4 na lateral e na traseira.

As rodas são de 18” com pneus All Terrain, ou de 17” com pneus All Terrain Plus para trilhas mais pesadas. Tem também sete airbags, ar-condicionado digital de dupla zona, banco do motorista com ajuste elétrico, sensor de chuva, painel com duas telas de LCD, central multimídia SYNC com display de 8 polegadas e sistema de conectividade FordPass Connect para comandos e informações remotas do veículo pelo celular.