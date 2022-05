Saad 2, Santo André 1 Domingo, 14 de maio de 1972. E o Diário estava lá...

Ademir Medici

Para a cobertura do jogo, válido pela série A do Torneio 25 de Janeiro, o Diário enviou rádio e jornal e entre os jornalistas, dois fotógrafos: João Colovatti e Antonio Carvalho.

No primeiro turno, em Santo André, a vitória foi do Ramalhão. A revanche valeria a ponta da tabela. Desta vez, o Saad não deu chance. Partiu para o ataque. Não fossem as defesas de Odarci, goleiro do Santo André, e as chances desperdiçadas por Arlindo, centroavante do Saad, os visitantes poderiam sair goleados de São Caetano.

Na capa do Diário da terça-feira, 16 de maio de 1972, o título em destaque: “Saad bate Santo André”. Já a manchete da página de Esportes foi mais contundente: “Santo André escapa de uma goleada no Lauro Gomes”.

Escreveu o Diário: “Foi a melhor apresentação do Saad na competição”. Mesmo perdendo, o Santo André estava próximo da classificação para a fase final do certame, claro, juntamente com o Saad.

CLASSIFICAÇÃO – 1) Saad, com 6 pontos perdidos; 2) Santo André, 7; 3) Portuguesa Santista, 10; 4) Nacional e São José, 11; 5) Esportiva de Guaratinguetá, 13; 6) Bragantino, 14.

FICHA TÉCNICA

Saad 2, Santo André 1 (1 a 0 para o Saad no 1º tempo).

Gols: Arlindo e Valdir para o Saad; Flavio (contra) para o Santo André.

Saad – Fininho; Celso, Flavio, Oscar e Arnaldo; Zanetti e Coppini; Fernandez, Nelson (Nenê), Arlindo e Valdir (Wagner).

Santo André – Odarci; Nelci, Sebastião, Giba e Murias; Pereirinha e Pitico; Ademir, Djalma Duarte (Mojica), Jonas e Rômulo (Niltão).

Arbitragem: Dulcídio Vanderlei Boschila, auxiliado por Geraldo Martins e João Iris Machado.

Renda: Cr$ 19.602,00 (ótima).

Ocorrências: aos 45 minutos da etapa final, Arlindo e Niltão foram expulsos por desentendimento.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Banco de Dados

HÁ MEIO SÉCULO. O Saad posado, a disputa de bola entre Pereirinha e Coppini, observados por Dulcídio Vanderlei Boschila; e o grito da torcida do Saad: era muita rivalidade...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 16 de maio de 1992 – Ano 34, edição 8074

MANCHETE – Supermercado de Mauá é saqueado. Grupo de 50 pessoas invadiu o Minibox do Jardim Zaíra. Os saqueadores levaram principalmente leite em pó, arroz, chocolates e bebidas. Três pessoas foram detidas.

POLÍTICA – Tito Costa confirma aliança com PTB. Ex-prefeito de São Bernardo diz que sairá como vice na chapa encabeçada por Walter Demarchi.

CULTURA & LAZER – O Plaza, primeira casa de espetáculos da região, foi inaugurado ontem (15-5-1992) em São Caetano, à Rua Manoel Coelho, 506, com show de Ivan Lins.

EM 16 DE MAIO DE...

1902 – São Paulo organizava a chamada Escola Prática de Comércio, a ser instalada em 1º de junho à Rua Líbero Badaró, esquina com a Rua Direita.

1932 – Greve atingia ferroviários da São Paulo Railway, operários em fábricas de tecidos, sapateiros, vidreiros, padeiros e confeiteiros, garçons e empregados em hotéis e pensões.

A comissão de greve dos ferroviários estava detida. A polícia mantinha vigilância nas estações, linhas, oficinas e armazéns da SPR.

Organizava-se entre os partidos políticos uma “frente ampla” para a defesa da autonomia do Estado de São Paulo e a volta do País ao regime constitucional.

Em Santo André, o padeiro Henrique Dias, da Padaria Progresso, tinha o braço imprensado em uma das máquinas. Em estado grave, foi internado na Santa Casa.

1952 – Santo André constituía comissão que dirigiria os preparativos do IV Centenário de Santo André da Borda do Campo, em 8 de abril de 1955.

Presidente: Fioravante Zampol, prefeito de Santo André; vice-presidentes, Lauro Gomes (prefeito de São Bernardo) e Angelo Raphael Pelegrino (prefeito de São Caetano); secretário geral, Milo Camarosano, presidente da Câmara de Santo André; secretários, Syr Martins e Mario Medeiros Rhein, vereadores de Santo André.

Comissão executiva: Manoel de Goes, presidente; Octaviano Gaiarsa e padre Bibiano de Abreu, vice-presidentes; Luiz Lobo Neto e René Schoeps, secretários; dr. Hugo de Macedo e J. B. Marigo Martins, tesoureiros.

Primeira providência: construção de monumento a João Ramalho, cuja maquete seria escolhida em concurso público.

1957 – Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, sem debates, o projeto de lei nº 592/56, de iniciativa dos deputados Fioravante Zampol e Oswaldo Massei, dispondo que a escola industrial de Santo André continuaria a se chamar “Júlio de Mesquita”.

NOTA – A atual Etec Júlio de Mesquita foi criada pela Prefeitura de São Bernardo em 1935 no então Distrito de Santo André.

