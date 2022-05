Após problemas de mobilidade, Rainha Elizabeth II faz aparição pública surpresa

13/05/2022 | 12:10



Após causar preocupação com o afastamento por problemas de mobilidade, a Rainha Elizabeth aparentou estar em boa forma durante visita surpresa ao um show de cavalos. Segundo informações da revista People, a monarca de 96 anos de idade fez uma aparição no Windsor Horse Show e observou os pôneis competirem na corrida enquanto permanecia no conforto de seu Range Rover.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, a vida pública da rainha foi reduzida por problemas de saúde recentes. Inclusive, ela não pôde comparecer à cerimônia de abertura estadual do Parlamento na última terça-feira, dia 10. Agora, ela acalmou os corações dos súditos ao aparecer toda sorridente durante o passeio.

Os presentes aplaudiram e comemoraram a chegada da majestade ao evento. Ela foi conduzida a uma curta distância de sua casa no Castelo de Windsor e inicialmente optou por assistir ao show sentada no banco do passageiro de seu carro. Descontraída, ela até abaixou os vidros para conversar com as pessoas.

Um observador disse à revista:

- Ela estava de bom humor. Pessoas que ela conhece no mundo dos cavalos estavam sendo trazidas até ela para conversar com ela na janela. Você pode ver que ela está em ótima forma.

No final da manhã, caminhou lentamente até um elevador com a ajuda de sua bengala. Elizabeth II foi levada para a arena principal, onde foi vista sentada nas arquibancadas com seu filho, o príncipe Edward, e sua esposa Sophie, a Condessa de Wessex. A rainha ainda teve de assistir a sua bisneta, Lady Louise Windsor, dirigir a carruagem de seu falecido, o príncipe Philip. A jovem liderava o desfile do centenário da Fell Pony Society.

Ao final do evento, a monarca caminhou sem ajuda até seu Range Rover e acenou para a multidão enquanto voltava para o Castelo de Windsor.