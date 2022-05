Tiago Leifert revela que foi muito atacado após discurso no BBB21: Eu nunca apanhei tanto depois que eu conversei com o Rodolffo

13/05/2022 | 12:10



Tiago Leifert foi o primeiro convidado do podcast Fala Brasólho, do canal Desimpedidos, comandado pelo Fred, na noite da última quinta-feira, dia 12.

Durante sua participação, o apresentador relembrou o episódio envolvendo Rodolffo e João no Big Brother Brasil 21. Segundo Leifert, ele nunca apanhou tanto na vida nas redes sociais.

Quando começou o zum zum zum na rede social, eu fui ver o vídeo e eu como homem branco, vi o vídeo e falei ah, nada demais. Mas aí, eu comecei a acompanhar o João com as câmeras e vi que ele realmente ficou magoado. O BBB tem um problema que vale dinheiro. Então, você nunca sabe quando uma pessoa tá usando uma situação pra eliminar o amiguinho, porque é um jogo eliminatório e isso acontece, tá? A gente precisa ter o pé atrás de filtrar, mas eu vi que não era pra eliminar o amiguinho porque ele não contou pra ninguém. Ele contou pra Camilla, mas o João não conta pra mais ninguém. Ele guardou aquilo 2 dias, aí na segunda ao vivo no jogo da discórdia ele explode.

Leifert revelou que só tomou a decisão de falar sobre o assunto na casa após conversar com a direção do reality:

A reação do Rodolffo que assustou ah, o meu pai, ele não entendeu o que estava acontecendo. Por que você não fez nada na hora, Tiago? Porque a votação tava aberta e o Rodolffo tava emparedado. E eu sou apresentador do programa, se eu falo alguma coisa ali, eu elimino alguém ou salvo alguém e eu não posso fazer isso. A outra coisa é que a gente faz um teste na nossa cabeça no Big Brother que é: a gente não interfere e deixa eles se arrumarem. Se eles não se arrumam, aí a gente interfere.

E, continuou:

No dia seguinte, eu fui almoçar com o Boninho e o Dourado. O Dourado é o diretor artístico geral e o Boninho é o nosso chefe. Eu falei pra eles: a gente vai ter que fazer alguma coisa porque tem o impasse que o Rodolffo não entendeu o que aconteceu e a casa não ajudou. Então, deixa eu conversar com ele de homem branco para homem branco para eu tentar explicar o que aconteceu depois da votação acontecer.

Após o discurso realizado ao vivo, Leifert contou que nunca apanhou tanto nas redes sociais dos internautas:

Eu fui de coração, conversei de coração e vou falar uma coisa que nunca falei: de todas, às vezes, que eu fui criticado na minha vida, essa foi disparado a pior vez da minha vida. Eu nunca apanhei tanto depois que eu conversei com o Rodolffo e o João das pessoas que achavam que era mimimi. Essas pessoas floparam o meu Instagram de uma forma ensandecida, coisa de 10 mil mensagens me enchendo o saco. Bom, não entenderam nada. Apanhei muito. Ele foi eliminado. Não sei se foi eliminado por causa disso, não estou na cabeça das pessoas, mas achei que ali foi uma boa oportunidade de desarmar um negócio na cabeça das pessoas. Falei para os meus chefes: 'não sei se vou estar ano que vem, mas não quero que aconteça de novo'. Não fala do cabelo do amiguinho, do corpo do amiguinho. Joga, elimina ele, bota no paredão, fala que é falso, beleza, mas tem coisas que não dá mais.