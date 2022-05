Obituário - 15 de maio de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/05/2022 | 05:57



SANTO ANDRÉ

Glória Manopeli de Souza, 97. Natural de Pontal (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Olinda Amaro Galvão, 96. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Josina da Silva, 94. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Chicon, 93. Natural de Santa Ernestina (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eduardo de Oliveira, 91. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Pouso Alegre.

Dulce Morita, 86. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elvira Arboleya Imbernon Real, 85. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Beatriz Gomes e Silva, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

José Dominicheli da Costa, 80. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ademir Schiavon, 71. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Severina Andrade da Silva, 71. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Facini da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo Tadeu Barriento, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Técnico em logística. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Estelita dos Santos Soares Silva, 60. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Maria de Oliveira, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joadi Batista Filho, 47. Natural de Caicó (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Represa Billings III, em Santo André. Ajudante geral. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Alice Torres Xavier de Oliveira, 93. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Amélia Araújo Sanches, 89. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Juraci Moreno Amorim, 88. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo Ribeiro da Silva, 80. Natural de Flores (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Vale da Paz, em Diadema.

Marlene de Carvalho Gonçalves, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Eunice Penha Marques Ferrari, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Gilza Jerônimo Pereira, 77. Natural de Iati (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Iracema Franco de Morais Diniz, 74. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Dina Alves do Amaral Caldeira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Nova Canaã, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Baeta.

Francisco de Assis Teixeira, 72. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Sérgio Roberto Turossi, 63. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Lucas Joaquim Gomes, 51. Natural de Mauá. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Eliane Maria Rodrigues Ferreira, 48. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.



SÃO CAETANO

Claudete Nonato Pedro, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Francisco de Abreu Hildebrand, 72. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Evandro Oliveira da Silva, 44. Natural de Arcoverde (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.