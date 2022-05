Obituário - 14 de maio de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/05/2022 | 05:54



SANTO ANDRÉ

Alice Fagóti Sales, 99. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Tagliamento Coradi, 96. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rita Gasparin, 95. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Irene Borges Cardoso da Silva, 92. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 10.

Angelina Guido Lopes, 89. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério do Carmo II, em São Paulo, Capital.

Pedro Plaviak, 82. Natural de Ponta Grossa (Paraná). Residia em Santa Bárbara (São Paulo). Dia 10, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Emília Monteiro de Moraes, 80. Natural de Quatá (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Bereta Montanari, 74. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Rubens José de sena, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Eletricista. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Solange Mendonça Araújo dos Santos, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jair Anacleto Martins Junior, 41. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Autônomo. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefferson de Jesus Meneses, 27. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Robson Alves Moura, 37. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Ajudante. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Idalina dos Santos Chabo, 87. Natural de Valinhos (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

João Gomes da Silva, 82. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Helena de Fátima Lima Gomes, 64. Natural de Pedralva (Paraná). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Janete dos Santos Nascimento, 50. Natural de Mariluz (Paraná). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Municipal de Japorã (Mato Grosso do Sul).

Edi Jorge Agostinho, 43. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Cambará (Paraná).

SÃO CAETANO

Maria Volner, 99. Natural da Romênia. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Aurélio Orlando, 91. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jair Mendes dos Santos, 82. Natural de Bastos (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.