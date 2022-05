Novo episódio de Túnel do Amor é marcado por brigas e ex-participante fala sobre a expulsão por assédio

13/05/2022 | 11:10



O 12º episódio de Túnel do Amor pegou fogo! A noite foi marcada por diversas brigas e atritos entre os participantes do reality do Multishow. Um dos principais desentendimentos exibidos foi entre Felipe Aranda e Carla Moraes.

Os moradores da Casa Grafite participaram de uma brincadeira no estilo verdade ou consequência e Felipe fez a seguinte pergunta a outro participante:

- Se você tivesse que escolher uma pessoa nessa casa que você se relacionaria de uma forma mais intensa, profunda. Tirando nós homens aqui, que eu sei que você... Entendeu?

Carla não conseguiu ficar quieta e entrou na conversa:

- Se for homem, o que tem, gente? Vamos se libertar. Coisa chata isso

Felipe se irritou ao ser interrompido.

- Você não está entendendo o sarcasmo da parada. Quando eu for falar, você fica caladinha.

- Caladinha? caladinha é o c*****o, rebateu a moça.

- É que você não entende a piada, frisou ele.

O resultado acabou sendo uma discussão que movimentou a casa inteira. Caio havia afastado o amigo enquanto ele brigava com Carla e se irritou ao especularem que sua atitude era para evitar uma agressão.

- Ficou parecendo? Que se f**a. Eu fui defender meu amigo que estava p**a, eu não queria que ele estivesse nessa discussão agora. Mas jogar que eu quis separar algo? Estão de sacanagem.

Carla também teve um atrito com Stefano Piccioni, que trocou de casa com Felipe. Chateada, ela disse que Stefano não foi sincero após eles se envolverem no programa e o chamou de macho escroto diversas vezes no quarto. Caio tentou conversar com Stefano, que não gostou de ser confrontado.

- Estou agindo da mesma forma que sou lá fora. Não importa o que você fale, foda-s*.

Ao que Caio rebateu:

- Estou tentando o diálogo, mas você não quer ouvir. Tem que respeitar. Se você quiser resolver lá fora, a gente resolve. Mas aqui dentro você me ouve e eu te ouço. Vai tomar no seu c*. O que você quiser, eu quero em dobro. Pau no meio do seu c*, seu m***a., rebateu Cruel. Vamos lá na rua resolver? Seu m***a. Você é moleque. Fingido do c*****o.

O episódio também contou com uma discussão entre Mariana Fernandes e Andressa Gil, que acusou a colega de criticar os outros participantes pelas costas. O clima ficou tenso e as duas discutiram durante um almoço. Para finalizar, Duda Zandonai teve uma crise de ciúmes após ver Pedro conversando com Andressa e discutiu as atitudes do rapaz com outros moradores. Pedro não gostou da situação e confrontou Malu, que havia feito fofoca a Duda.

Cansada das discussões, Mariana Fernandes disparou:

- Eu quero festa. Foda-s* esse casal, eu não aguento mais. Quero dançar. P*****a desgraçada, terapia em grupo. Não aguento mais, vamos aproveitar a festa.

Depois falou para Vanessa:

- O Pedro é machista e a Duda é idiota.

Expulsão por assédio

Como você viu no 11º episódio, Allan Bonne recebeu um alerta sobre assédio de outro participante após ele passar dos limites com Labanca. Segundo informações do jornal Extra, o Multishow informou que recebeu relatos que um dos rapazes de Túnel do Amor desrespeitou as regras de convivência e tomou providências ao expulsá-lo.

O Túnel do amor é um reality de relacionamentos e, durante a temporada, acontecem momentos de intimidade entre os participantes. As relações devem obedecer o regulamento, que é de conhecimento de todos, e não há tolerância quando regras de convivência são desrespeitadas. Assim aconteceu nesta edição. Tão logo a produção recebeu os relatos envolvendo dois participantes, medidas foram tomadas. E, em nome da transparência e do respeito ao público do Multishow e também de acordo com a vontade dos envolvidos, tudo será mostrado no programa, na ordem cronológica dos acontecimentos.

Em Stories do Instagram compartilhados nesta sexta-feira, dia 13, Allan foi questionado sobre o ocorrido e confirmou que foi expulso do reality.

Foi uma experiência muito diferente para mim. Entrei na casa para curtir a experiência, não entrei para causar nenhum tipo de desconforto. Quero deixar claro que sou contra qualquer tipo de assédio e falar que minha vivência na casa foi nova. Se participasse de novo, mudaria sim algumas coisas.