Cartolouco desaprova retorno de Adryana e Albert no Power Couple Brasil

13/05/2022 | 11:10



Aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 12, a primeira eliminação no Power Couple Brasil. Sempre quando o casal eliminado se despede, o que ficou sobe sentido a casa principal do reality show e muitas vezes é recebido com muito carinho pelos outros colegas.

E Cartolouco acabou viralizando nas redes sociais ao manter um ar de reprovação no rosto ao ver que o casal Adryana Ribeiro e Albert Bressan tinham conseguido fugir da primeira DR do Power Couple Brasil e que Daiana e Rodrigo teriam sido eliminados.

O casal que se salvou bateu na porta da mansão para anunciar a chegada, ficaram escondidos para causar um suspense e a hora que o jornalista percebeu quem chegou nem fez questão de esconder a sua cara reprovação e dá as costas ao notar Adryana e Albert.

A cena, sem dúvidas, viralizou nas redes sociais e os fãs acabaram enlouquecendo com a reação do comentarista esportivo.