PMs prendem suspeito de roubo de carro enquanto abordavam outro com moto dublê

13/05/2022 | 11:06



PMs (Policiais Militares) do 10º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) prenderam na tarde de ontem (12), por volta das 13h30, dois criminosos durante patrulhamento pelo bairro Santa Teresinha, o fato ocorreu quando os agentes realizavam a prisão de um homem com uma moto dublê e no mesmo momento avistaram um carro com atitude suspeita.

A primeira abordagem aconteceu no cruzamento da rua Varsóvia com a alameda Vieira de Carvalho, quando os PMs avistaram uma motocicleta PCX na cor cinza, que o motorista, ao se deparar com a presença dos agentes freou repentinamente chegando a ficar lateralizado na via. A equipe realizou a abordagem para averiguar o porquê da freada, após a busca nada de ilícito foi encontrado e o condutor relatou que teria comprado a mesma em uma rede social pelo valor de R$ 4 mil, inclusive apresentando a nota fiscal do produto, adquirido em leilão.

Os PMs passaram então a realizar buscas pelos sinais identificadores da motocicleta e identificaram que o número do chassi e o numeral do motor encontravam-se parcialmente adulterados. Os agentes então entraram em contato com a empresa de leilão que constava na nota fiscal via telefone e e-mail, sendo que o responsável da empresa relatou que trata-se de uma nota fiscal falsa.

A partir disso, o Copom (Central de Operações da Polícia Militar) entrou em ação e descobriu que outra motocicleta com o mesmo emplacamento estava registrada no Distrito Federal. Além destes fatos, a equipe tinha uma lista de emplacamentos de motos do mesmo modelo dos quais seriam do tipo “dublês”, em que se usa o veículo da mesma cor, modelo e placa, e o emplacamento constava nesta lista.

Após estes fatos, a equipe da PM avistou outro veículo, desta vez uma BMW, com atitude suspeita, e decidiram acompanhar, deixando parte da equipe no local da abordagem a moto, onde a situação já estava controlada e o homem detido.

Na busca pelo veículo, que estava em fuga e já tinha tomado distância pela avenida Utinga, os PMs ativaram os sinais sonoros e luminosos para abrir o caminho e na altura do numeral 1123 da avenida o veículo parou. O motorista tentou resistir ao sair do carro mas foi algemado, ele contou à equipe que teria ido somente pegar o veículo para levar para dentro da “favela”. Após a consulta o veículo constava como roubado.

As ocorrências foram apresentadas ao 6° DP (Distrito Policial) de Santo André.