Realme: primeiros compradores do GT 2 Pro vão ganhar caixa com mimos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/05/2022 | 10:55



A Realme preparou uma surpresa para os fãs que estão ansiosos pela chegada do smartphone GT 2 Pro. Entre 18 e 21 de maio, o aparelho estará disponível em edição limitada. Os primeiros consumidores que adquirirem o produto serão presenteados com uma EcoBox.

A caixa sustentável da Realme contempla os seguintes itens:

Um par de fones de ouvido Buds Air 2, com hastes revestidas em processo de galvanoplastia, chip R2 de redução e cancelamento de ruído inteligente, classificação IPX5 de resistência à água, carregamento rápido e Modo de Jogo com Latência Super Baixa de 88ms;

Uma unidade da pulseira inteligente Band 2, com 90 modos esportivos, monitoramento cardíaco, sensor GH3011, acelerômetro de três eixos, tela de 1,4 polegadas, conexão Bluetooth, carregamento magnético e resistência à água até 50m;

Ecobag inédita;

Adesivos exclusivos.

O preço da oferta não foi divulgado. A promoção, no entanto, permanece válida enquanto durarem os estoques. Após o encerramento do período, o smartphone GT 2 Pro continuará à venda sem a edição especial com os dispositivos IoT.