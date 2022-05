Agência de São Bernardo age contra trabalhador

Da Redação



13/05/2022 | 10:45



Uma das três agências de publicidade que administram a conta da Prefeitura de São Bernardo e movimentam valores na casa dos R$ 22 milhões anuais está envolvida no que se convencionou chamar de Escândalo do iFood. Com sede em São Paulo, a Benjamim Comunicação teria recebido dinheiro da plataforma de refeições delivery para criar perfis falsos nas redes sociais e infiltrar agentes entre motoboys e ciclistas para deslegitimar campanha por melhores condições de trabalho e aumento no valor de taxas repassadas aos entregadores. A ação de sabotagem, condenada pelo sindicato dos trabalhadores, foi revelada no mês passado em reportagem da Agência Pública. A Benjamim negou a acusação. O iFood prometeu apurar o caso. O prefeito Orlando Morando (PSDB) ficou caladinho.

Bastidores



Antirracismo

O vereador de Santo André Thiago Rocha (PSD) apresentou projeto de lei, na sessão de ontem, que cria normas para combater o racismo, discriminação de gênero, condição socioeconômica, sexualidade e práticas de assédio no âmbito da administração pública municipal. O projeto foi protocolado na véspera do dia que marca a abolição da escravatura no Brasil. “Os indicadores sociais apontam para desigualdades raciais em diversas áreas, entre elas educação, moradia e mercado de trabalho. O tema é pontual e atual”, disse.

Dobrada Marcelo-Márcio

O vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Solidariedade), que é pré-candidato a deputado federal, acertou uma dobrada importante com o deputado estadual Márcio da Fármacia (Podemos), que tem domicílio eleitoral em Diadema. Ontem, Marcelo e Márcio acertaram, em reunião, os detalhes sobre a campanha conjunta que farão em Diadema. O trabalho de coordenação das duas pré-candidaturas será feito por seis vereadores da cidade, que somam 30 mil votos: Robson Nascimento Santos (Boy), Dequinha Potência, Marcinho, Reinaldo Meira, Eduardo Minas e Juninho do Chicão, além de José Carlos Gonçalves, do Cidadania. “Essa dobrada mostra que estamos no caminho certo, de união da oposição ao PT de Diadema. Teremos uma grande caminhada e compromisso com a população”, disse Marcelo.