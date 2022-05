Kamyla Romaniuk é a quarta eliminada de No Limite

13/05/2022 | 10:10



Se você está acompanhando o No Limite sabe que já tiveram três eliminações e na noite da última quinta-feira, dia 12, aconteceu a quarta que acabou levando Kamyla Romaniuk que faz parte da Tribo Lua. Para quem não sabe, ela é a terceira a sair do time que já perdeu Dayane Sena e Adriano Gannam - que obviamente está em desvantagem com a Tribo Sol.

Os participantes tiveram que passar por uma prova de privilégios em No Limite que exigiu agilidade, estratégia e bastante raciocínio das duas tribos. Cerca de seis participantes de cada equipe tinham que remar uma balsa até uma certa plataforma no meio do mar, e um dos competidores nadava até uma estação, pegava um molho de chaves e voltava para a balsa para que todos pudessem retornar juntos para a praia.

Já em terra firme, os grupos precisaram parar para respirar e montar um timão e quem acabou indo mais rápido nisso tudo foi a Tribo Lua, e consequentemente garantiram uma quantidade maior de suprimentos e alimentos para toda a equipe.

Mas o melhor estava por vir! As Tribos disputaram até uma prova surpresa que valia voto duplo para um dos participantes de cada equipe. Matheus Pires e Victor Hugo foram os que se ofereceram para participar e eles tiveram que arremessar um arco preso em uma estrutura alta e torcera para que a argola ficasse bem presa em um gancho. A cada acerto, o participante acabava andando em um tabuleiro e quem acertasse três vezes ganhava o voto duplo - e Victor Hugo foi quem se deu bem.

Já na Prova da Imunidade a Tribo Sol levou a melhor e garantiu imunidade para o grupo pela terceira vez, sendo assim, a Tribo Lua acabou se dividindo em subgrupos fazendo com que os votos fossem divididos, mas Shirley decidiu surpreender o público e votou em Kamyla que era aliada, e que acabou sendo eliminada. Durante a despedida, Kamyla desabafou:

- A gente sempre pensa que vai ser fácil e tranquilo, mas não é. A angústia é inevitável, eu queria ficar mais. Mas de alguma forma, meu coração está tranquilo. Em nenhum momento eu precisei ofender alguém, prejudicar alguém. Então eu levo isso como recompensa.

E agora, para quem vai a sua torcida?