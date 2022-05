São Bernardo recebe exposição sobre belezas naturais da Europa Central

Da Redação



13/05/2022 | 09:56



A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, em parceria com o Consulado-geral da Hungria, realizou, na quarta-feira (11/5), a abertura da exposição “Tesouros Naturais do Grupo de Visegrád – Hungria, Eslováquia, Tchéquia e Polônia”. A mostra, que disponibiliza 60 imagens premiadas da beleza natural dos quatro países localizados na região central da Europa, está aberta à visitação até o próximo dia 2 de julho na Pinacoteca Municipal.

A cerimônia que marcou a abertura da exposição contou com a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, da cônsul-geral da Hungria, Zsuzsanna László, além da secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo, Ligia Ramos. “São Bernardo nutre profundo respeito e importantes laços comerciais e diplomáticos com a União Europeia e esse é mais um exemplo de parceria bem sucedida, que preenche esse patrimônio cultural da cidade com arte de qualidade para toda a população”, ressalta o chefe do Executivo.

“Esta exposição destina-se principalmente àqueles que nunca visitaram a Europa Central e também àqueles que conhecem ou residem em algum dos quatro países e que desejam descobrir a beleza de locais que não conheciam antes. As obras de arte resgatam as belezas naturais que queremos preservar para as futuras gerações”, comenta a cônsul-geral da Hungria, Zsuzsanna László.

Secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo, Ligia Ramos destaca a ampliação das opções culturais no município no período pós-pandemia. “Estamos trabalhando para a retomada do setor cultural no município como um todo, oferecendo programação cultural de qualidade à nossa população em nossos espaços”, diz.

O grupo de Visegrád (V4) é uma aliança regional da Europa Central que existe desde 1991. Os países do V4 cooperam de modo a articular interesses comuns junto à União Europeia. A exposição foi encabeçada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio da Hungria, que reuniu os melhores fotógrafos de natureza do Visegrád. Para isso, o Ministério solicitou à naturArt, a Associação Húngara de Fotógrafos de Natureza, a organização e coordenação do projeto. Coube às maiores associações de fotógrafos dos países do Grupo de Visegrád selecionar as imagens.

SOBRE A PINACOTECA DE SÃO BERNARDO

A Pinacoteca de São Bernardo é o maior espaço de exposição permanente de arte contemporânea da região do Grande ABC, com quatro espaços expositivos, um jardim de esculturas, auditório, biblioteca de arte, salas multiuso e laboratório de fotografia. Fundada em 1975 e instalada desde 2008 na atual sede, no Jardim o Mar, seu acervo dispõe de mais de 1.500 obras de 575 artistas nacionais e internacionais, sendo 152 artistas locais da cidade.

SERVIÇO

A exposição “Tesouros Naturais do Grupo de Visegrád – Hungria, Eslováquia, Tchéquia e Polônia” ficará em cartaz até o dia 2 de julho. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e, aos sábados, das 10h às 15h. A Pinacoteca de São Bernardo fica na Rua Kara, 105, Jardim do Mar.