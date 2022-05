Borrell anuncia mais ajuda da União Europeia à Ucrânia

13/05/2022 | 09:59



A União Europeia (UE) planeja conceder à Ucrânia quase 500 milhões de euros para a compra de armas pesadas que auxiliem forças do país a combater tropas da Rússia. Chefe de Relações Exteriores da UE, Josep Borrell anunciou a ajuda durante reunião de chanceleres do G-7 realizada nesta sexta-feira, 13.

Alguns diplomatas da UE, porém, ressaltam que qualquer desembolso depende ainda da ratificação de todos os integrantes da UE. Alguns países têm expressado dúvidas, e é improvável que o novo auxílio seja aprovado antes da próxima semana. Com o novo pacote, a ajuda total do bloco para a Ucrânia chegará a 2 bilhões de euros.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que representa os 27 governos da UE em Bruxelas, disse ser totalmente a favor do auxílio adicional. "O tempo é crucial", afirmou Michel, em postagem no Twitter.

Borrell também mostrou esperanças de que a UE em breve chegue a um acordo para aprovar uma proposta de que o bloco interrompa totalmente as importações de petróleo russo, apesar de reservas manifestadas por alguns países. Ucrânia e Moldávia também participaram da reunião do G-7, como países convidados. Fonte: Associated Press.