Charge - 13 de maio de 2022

13/05/2022 | 09:44



No primeiro trimestre deste ano foram apreendidas 107 armas de fogo na região – média de um artefato por dia. Segundo levantamento realizado pelo Diário com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública), o número de apreensões foi 7% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram retiradas de circulação 100 armas. Santo André, São Bernardo e Diadema são as cidades com as maiores apreensões