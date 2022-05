Goleiro Jeferson chega para ser opção a Luiz no São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/05/2022 | 09:33



O São Caetano oficializou mais uma contratação para a disputa da Copa Paulista. Depois de confirmar a sequência do experiente goleiro Luiz, o Azulão terá também o arqueiro Jeferson, que volta à região após nove temporadas: em 2013, ele defendeu o Água Santa.

Em seu currículo, o jogador tem ainda passagens por Capivariano, Primavera, Barretos, São Bento, Olímpia, Real Brasília, Atibaia e Anápolis, sendo este seu último clube, no qual disputou 12 jogos pelo Campeonato Goiano e sofreu 11 gols.

Agora, com a camisa são-caetanense, a expectativa de Jeferson é poder dar sequência ao bom histórico que o clube tem na posição. “O time tem uma história muito bonita no futebol brasileiro e tem também uma história rica no que diz respeito a goleiros com o Silvio Luiz e o Luiz, que é uma grande referência para todos da posição”, disse o goleiro.

Antes de Jeferson o Azulão havia anunciado: Luiz (goleiro), Thiaguinho e Paulo Henrique (laterais), Ferreira, João Farinello e Robson Silva (zagueiros), Jonatan (volante), Bady e Victor Adame (meias), Maranhão e Wallace Silva (atacantes)