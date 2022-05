São Paulo vence o Juventude, avança e embolsa R$ 3 milhões

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/05/2022 | 09:31



O São Paulo avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Apresentando um futebol convincente e sem passar grandes perigos na maior parte do tempo, despachou o Juventude-RS ao vencer por 2 a 0 – na ida, os times haviam empatado por 2 a 2 –, ontem à noite, na Arena Barueri. Os gols são-paulinos foram marcados por Arboleda e Igor Vinícius, e a classificação ainda rendeu R$ 3 milhões aos cofres do clube do Morumbi.

Rogério Ceni armou o São Paulo no 3-5-2 e promoveu a entrada de Igor Vinícius no time titular, pelo lado direito do campo. E o jogador foi o grande destaque tricolor, com direito a assistência para Arboleda e o gol que decretou o resultado final.

O primeiro tempo foi amplamente são-paulino. Bem postada na defesa, a equipe partiu para cima dos gaúchos e assustou em arremates de Igor Gomes e Reinaldo. Até que, aos 27, após escanteio cobrado por Igor Vinícius, Arboleda colocou o São Paulo em vantagem. O Juventude esboçou reação e arriscou com Vitor Gabriel, mas Jandrei defendeu.

Na segunda etapa, a equipe visitante, necessitando pelo menos empatar para levar às penalidades, saiu mais para o jogo e criou oportunidade com Paulo Moccelin, ex-São Bernardo FC, mas não deu em nada. Explorando os contra-ataques, Patrick recuperou e serviu Igor Vinícius, que invadiu a área e ampliou o marcador.

No fim, aos 49, na base da pressão, Ricardo Bueno ainda acertou a trave de Jandrei, mas era tarde para reação.

“Fico muito feliz de dar assistência, fazer o gol. Me cobro muito, treino bastante. O professor sabe bem quem está preparado para jogar. Esse revezamento ajuda a dar gás para o time. Acho que o planejamento não muda, sabemos onde a gente deve chegar. Não perdemos confiança. Nos últimos jogos perdemos duas partidas. A gente sempre joga para vencer, vamos fazer de tudo para conseguir o resultado fora de casa também”, disse Igor Vinícius.