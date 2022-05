Santos despacha Coritiba com gols na segunda etapa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/05/2022 | 09:29



Com propriedade, futebol envolvente e no embalo da torcida, o Santos se garantiu ns oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe chegou à Vila Belmiro para enfrentar o Coritiba em desvantagem, após derrota por 1 a 0 na capital paranaense. Entretanto, com um segundo tempo incisivo, o Alvinegro fez 3 a 0, gols de Marcos Leonardo, Madson e Rodrigo Fernández, garantindo seu avanço na competição – e embolsando R$ 3 milhões pela classificação.

Ainda não estão definidos os confrontos da próxima fase, que serão determinados em sorteio, a ser agendado e realizado pela CBF. Até lá, os santistas voltam as atenções ao Campeonato Brasileiro, pelo qual, no domingo, visitam o Goiás.

Atrás no placar agregado, o Santos parecia ter entrado mais ligado no jogo. Empurrado pelos quase 14 mil torcedores presentes à Vila, pressionou o Coritiba desde o princípio, na tentativa de igualar as condições e, a partir daí, buscar a reviravolta. Na etapa inicial, entretanto, o Coxa conseguiu acertar a marcação em cima dos santistas. E quando não foi possível na tática, os paranaenses não hesitaram em apelar às duras faltas. Em uma delas, à frente da área, Zanocelo chutou por sobre o gol.

Na segunda etapa, o Peixe voltou ainda mais agressivo. E foi recompensado. Aos dois minutos, após falta cobrada para a área e tentativa de Velásquez, Muralha defendeu, mas a bola sobrou para Marcos Leonardo empurrar às redes.

Aos 15, após boa trama ofensiva, Lucas Pires recebeu em profundidade e cruzou na medida para Madson ampliar. A torcida ainda comemorava quando, aos 17, Fernández acertou belo chute da entrada da área e decretou: 3 a 0.

“Acho que foi uma partida quase perfeita. Equipe teve uma intensidade absurda. A gente tinha consciência que quando o primeiro gol saísse, a equipe ia crescer. E foi o que aconteceu. Foi a melhor atuação da equipe no ano. Muito feliz pelo gol e pela vaga. Vivemos bom momento, agora é curtir e aproveitar a classificação, que é muito importante para o restante da temporada”, afirmou Madson. “A torcida fez uma festa linda e o mínimo que a gente podia fazer era jogar com vontade e sair classificado”, disse Marcos Leonardo.