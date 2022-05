Sto.André paga hoje 1ª parcela do 13º salário para servidores públicos

Da Redação



13/05/2022 | 08:01



A Prefeitura de Santo André antecipa em 50 dias o planejamento inicial de pagamento e deposita hoje na conta dos funcionários públicos a primeira parcela do 13º salário, que originalmente estava prevista para ser paga no dia 30 de junho. A antecipação do valor também vale para os servidores das autarquias e para aposentados e pensionistas da administração municipal.

O impacto da medida aos cofres do município será de R$ 36,3 milhões. Ao todo, receberão a primeira parcela do 13º hoje 15.568 funcionários públicos. Serão beneficiados 8.500 servidores da administração direta (R$ 20 milhões), 4.500 aposentados (R$ 11 milhões), 1.500 pensionistas (R$ 3 milhões), 431 funcionários da Craisa (R$ 1 milhão), 612 do Semasa (R$ 1,3 milhão), 11 trabalhadores da Empresa Municipal de Habitação Popular (R$ 37,5 mil) e 14 servidores da SATrans.

A antecipação significa um benefício extra concedido aos trabalhadores do governo municipal, além do já anunciado reajuste salarial de 7%, sendo 3% ainda neste mês e outros 4% de acréscimo em setembro. Além disso, a Prefeitura de Santo André decidiu incorporar abono no salário de forma linear, a todos os servidores, no valor de R$ 100 em janeiro de 2023.

Em diálogo com o Sindicato dos Servidores de Santo André, a Prefeitura também decidiu elevar o teto salarial para recebimento da cesta básica, aumentando o número de servidores que serão contemplados com o benefício. Hoje o valor pago é de R$ 110, e está sendo reajustado neste mês para R$ 170. Em setembro, a Prefeitura faz novo aumento, passando para R$ 230 o valor de cesta básica aos trabalhadores. Até então, o teto para obter o benefício era de R$ 4.623. Com a nova decisão, passarão a receber os funcionários que ganham até R$ 5.700, em jornada de 40 horas semanais. Com isso, o número de trabalhadores que serão atendidos com a cesta básica passa dos atuais 3.500 para 6.000.

Segundo o secretário de Inovação e Administração Pedro Seno, a antecipação do 13º foi possível por meio de uma política fiscal implementada desde o início da gestão. “Desde janeiro a gente começou a fazer uma provisão financeira para garantir o repasse do 13º aos trabalhadores. E fazendo os ajustes necessários a gente conseguiu antecipar em quase dois meses o pagamento”, disse. “A gente vem fazendo todo o esforço para melhorar a condição do funcionário, em um cenário de crise econômica no Brasil”, afirmou o secretário.

Para o prefeito Paulo Serra (PSDB), a garantia da antecipação do 13º foi possível graças a uma política de recuperação financeira da administração municipal. “Resgatamos a capacidade de investimento da cidade com uma política muito séria de controle de gastos e de um novo modelo de gestão econômica”, disse. “Com essa decisão, a gente ajuda e beneficia todos os trabalhadores da Prefeitura, justamente em um momento em que a inflação corrói o poder de compra. Garantir esse pacote de benefícios </CW>é conseguir de fato valorizar o funcionário público.”