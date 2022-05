Sexta-feira 13 e especiais de terror: veja as novidades do streaming Looke

Da Redação

13/05/2022



O Looke, serviço de streaming por assinatura, traz esta semana 24 novos títulos para seus assinantes. Entre as estreias destacam-se os longas exclusivos da plataforma “Run – Nunca Pare de Correr”, “O Passageiro das Trevas” e “Assassinato no Expresso do Inferno”. Tem ainda “Life – Um Retrato de James Dean”, estrelado por Robert Pattinson, Dane Deeham e Ben Kingsley.

Outro destaque é a lista especial para Sexta-feira 13, chamada Essa Noite Eu Não Durmo, e, para o público infantil, Contos Assustadores Da Masha. O especial de terror pode ser visto em https://www.looke.com.br/movies/sexta-feira-13.

O Looke recebe dezenas de novos títulos regularmente e pode ser assinada por R$ 16,90 mensais, dando acesso a três telas simultâneas, além do Looke Kids, espaço seguro dedicado ao público infanto-juvenil. O serviço também pode ser acessado e assinado através do NOW, Amazon Prime Video Channels e Oi.

Confira os destaques e novidades do Looke

Run – Nunca Pare de Correr (Suspense, Policial, Fantasia) – Exclusivo Looke

Em Moscou, após sofrer um acidente de carro, o atleta campeão Sergey Borozdin de repente ganha a habilidade psíquica de ver eventos do passado. Quando passa a ser suspeito de uma série de assassinatos, ele é obrigado a usar seu novo poder para descobrir o verdadeiro assassino.

O Passageiro das Trevas (Terror, Suspense) – Exclusivo Looke

Emerson é uma motorista de táxi acostumada a enfrentar passageiros inconvenientes, problemas e mal entendidos. Em uma noite sombria, depois de pegar um passageiro misterioso, esses pequenos problemas viram ataques, desaparecimentos e perigos inimagináveis. A noite de Emerson se transforma em uma missão, e agora ela e o passageiro precisam se unir e correr contra o tempo para derrotar uma poderosa força maligna.

Assassinato no Expresso do Inferno (Suspense, Terror) – Exclusivo Looke

Os passageiros de um trem são surpreendidos por um assalto que termina em assassinato. Mas a situação piora ainda mais depois que o trem descarrila e cai em um rio, e os passageiros agora devem decidir se correm o risco de esperar por ajuda nos destroços ou então se aventuram nas profundezas sombrias abaixo, que escondem coisas ainda mais assustadoras.

Looke Kids: novidades

Contos Assustadores Da Masha (Animação, Infantil)

Em uma porção de pequenas histórias, Masha explica por que não precisamos ter medo de monstros, do escuro, da escola nova, de trovões e de tantas outras coisas que assustam as crianças.

Looke: Recomendados

Life – Um Retrato de James Dean (Biografia, Drama)

Inspirada pelo famoso ensaio fotográfico para a revista Life em 1995, revela a amizade impossível entre o duvidoso fotógrafo Dennis Stock e um ator ainda pouco conhecido chamado James Dean.

Silk – 1ª Temporada (Série, Policial, Drama)

Série que apresenta os bastidores dos tribunais de Londres, onde os advogados enfrentam a pressão dos cargos que exercem, bem como os dilemas éticos, os sacrifícios pessoais, a politicagem e os vícios.

Sangue Novo – 1ª Temporada (Série, Policial, Suspense, Drama)

Rash e Stefan são jovens investigadores presos no fundo do poço de suas carreiras. Até que, unidos por dois casos aparentemente não relacionados, eles se encontram envolvidos em uma conspiração mundial. Na Londres do Séc. XXI, uma nova raça de criminosos se esconde atrás de fachadas de negócios legítimos e do governo, enquanto Rash e Stefan precisam combinar suas habilidades para derrotá-los.

Essa Noite Eu Não Durmo

Confira uma lista especial repleta de ótimos filmes de terror para curtir nessa Sexta-feira 13 assutadora!

