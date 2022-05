Daia e Mila são o primeiro casal eliminado do Power Couple, confira tudo o que rolou!

13/05/2022 | 01:10



Nesta quinta-feira, dia 12, rolou a primeiríssima eliminação desta edição de Power Couple. Os casais que estavam na berlinda eram Adryana e Albert, Andreia e Nahim, e Daia e Mila.

Mas antes, Adriane Galisteu revelou aos casais a Herança da D.R. Nela, o público escolhe toda a semana um poder surpresa que vai parar dentro da bolinha dourada dos poderes. Esta bolinha acompanha os casais que estão na D.R. e ela pode conter algo bom ou ruim, que o casal eliminado escolhe deixar de presente para alguém da casa.

Os casais da D.R. então se despediram das pessoas da mansão, e foram se encontrar com Adriane Galisteu. A apresentadora fez algumas perguntas à eles, começando com Adryana e Albert, e os casais da mansão ficaram ouvindo tudo! A pergunta para eles foi sobre quem é quem no jogo, conforme o conceito iniciado por Albert de Cabeça de Sardinha e Rabo de Baleia. Ele dividiu da seguinte forma:

- Casal Rabo de Baleia: Bruno e Michele, Hadad e Luana. Cabeça de Sardinha: Rogério e Baronesa, Dinei e Erika, Cartolouco e Gabi, e Pe Lanza e Anne.

Albert ainda falou que tem casal que está de férias com a atual e deixou a ex lá para trás. Ao dizer isso, todos na mansão fizeram cara de surpresa e confusão. Eita!

Depois, Galisteu perguntou à Andreia e Nahim quem não ajuda na casa, e Andreia respondeu:

- Coloquei todo mundo na linha. Até os que não falaram que não iam fazer nada, estão fazendo. Falei para eles: cuidem da casa que eu estou indo, mas acho que eu volto.

Mila e Daia explicaram o que rolou entre eles e o casal Anne e Pe Lanza:

- Entrei dando nosso coração, apoio e amor para todos, e algumas pessoas pegaram mais, outras menos. No começo a gente dividiu a sala e foi incrível, mas eu esperava um pouco mais de ser recíproco. E eu que sou muito coraçãozão, depois que rolou o lance da prova do carro e tal, achei que ficou um pouco distante a nossa relação e até agora a gente não parou para resolver, mas ainda sim ficou aquele lance saudável.

Depois, foi feita a mesma pergunta para os três casais: Qual casal começou jogando de um jeito que eles não jogariam, e por que?

Adryana respondeu:

- Gabi e Cartolouco, porque eles conduzem as pessoas de uma maneira que eu não considero positiva.

E Albert completou a fala da esposa:

- Tanto ele quanto Pe Lanza praticam uma militância na casa, tudo na base do berro.

Nahim disse que o casal é Dinei e Erika.

- Dinei entrou e eu nem o reconheci, está quietão, sentado com a esposa e não está arriscando, já tentei fazer ele jogar mais, mas ele está travado.

Andreia complementou Nahim dizendo que não dá para ter uma definição do que é ele no jogo. Mila e Daia concordaram com eles:

- Dinei e a Erika, a gente realmente não se identifica com o jogo dele, é muito reservado, poucas ideias. A gente jamais jogaria desse jeito porque a gente é muito de convivência, do coletivo, disse ele.

- Ele mesmo falou que o jogo dele é perigoso, mas ele tem um coração enorme, sempre dá umas diquinhas para a gente, disse ela.

Herança da D.R.

Galisteu abriu a bola da herança e revelou o poder que ela continha: Escolha um casal para ficar imune à votação do próximo ciclo.

Adryana e Albert escolheram Baronesa e Barão; Andreia e Nahim escolheram Ivy e Nandinho; e Daia e Mila escolheram Luana e Hadad.

Eliminação

Após a decisão, Galisteu anunciou, em ordem aleatória e sem relação com a quantidade de votos, o primeiro casal que segue na competição: Andreia e Nahim. Eles foram recebidos de volta na mansão com muita festa de todos os casais, junto de gritos e comemoração.

Depois, não teve jeito: foi hora de anunciar o primeiro casal eliminado. E com 22,28% dos votos, quem deixou a competição foram Daia e Mila.

- Você pode não acreditar, mas sensação de dever cumprido, porque se uma pessoa que está assistindo se inspirou na nossa história, se eu arranquei um sorriso dela, incentivei alguém a buscar sua melhor pessoa, era isso.

Os dois falaram que estão torcendo muito para Rogério e Baronesa, e para Luana e Hadad.

Albert e Adyana ficaram muito emocionados com o resultado. Ao voltar para a casa, não rolou a mesma recepção que Andreia e Nahim tiveram. Cartolouco logo que viu, saiu de perto e o clima ficou tenso. Em seguida, todos começaram a gritar o nome de Mila e Dai, mandando carinho para eles.