ESG é tema de sindicato? É sim!

Muito explorada, a sigla ESG (Environmental, Social e Governance – em português: Ambiental, Social e Governança) não pode se tornar apenas retórica ou modismo. O assunto é sério. As empresas que não adotarem práticas sustentáveis e que não se esforçarem para gerar o menor impacto ambiental possível estarão fora do mercado. Em nosso segmento, com mais de 160 mil trabalhadores (energia, água e meio ambiente) existe a conscientização da importância da preservação, que exige das empresas a implementação de políticas sociais, ambientais e corporativas de verdade. A luta sindical no século XXI será pautada pelo fim do chamado greenwashing, ou seja, pelo fim de narrativa vazia das corporações.



O mercado e a sociedade exigem compromissos sérios das empresas e não há no momento instituições mais preparadas que os sindicatos para esse enfrentamento, ou alguém acredita que CEOs que ganham bônus astronômicos serão de fato agentes de mudança? O movimento sindical pode ser o ‘fiel da balança’ desse novo mundo, onde os trabalhadores buscam qualidade de vida, cidadãos exigem respeito pelo meio ambiente na produção industrial e consumidores exigem transparência das corporações. A tensão entre capital e trabalho há tempos não era tão favorável a novo tipo de sindicato que se insere numa revolução silenciosa das pessoas chamada de ‘a grande resignação’.



Agora vamos a exemplos práticos no Brasil e no mundo: nos Estados Unidos, três instituições financeiras – Wells Fargo, Bank of America e Citi, signatários do Net-Zero Banking Alliance, iniciativa que se compromete com a descarbonização dos investimentos até 2050 – tiveram rechaçadas as propostas para que não financiassem setores controversos e desalinhados da responsabilidade climática, apenas 10% dos acionistas votaram a favor da responsabilidade. No Brasil, o Ministério da Justiça e o Procon notificaram o McDonald’s por vender sanduíche chamado McPicanha, que de picanha só tinha o aroma do molho. A Vale foi acusada pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) de fazer declarações falsas sobre a segurança de suas barragens. A conta chegará e não sairá barata.



Essas informações foram obtidas junto à Newsletter ESG – Direto ao Ponto, de Fabio Alperowitch, que sabiamente sugere a mudança de significado do acrônimo ESG para ‘Eu Sou Ganancioso’. Ninguém sabe combater melhor a ‘ganância’ de poucos que os sindicatos, que ajudaram a construir as bases da economia de País moderno e com oportunidades inéditas para o trabalhador médio brasileiro.



Eduardo de Vasconcellos Correia Annunciato (Chicão) é presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo e da Fenatema (Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente).



PALAVRA DO LEITOR

Diário, 64 anos – 1

O Esporte Clube Santo André saúda toda a coletividade do Diário do Grande ABC pelo transcurso dos 64 anos de atividade, divulgando e defendendo a nossa região e, em especial, nossos clubes e esportistas. Tenham todos a consciência do dever diuturnamente cumprido e prossigam nessa brilhante batalha.

Sidney G. Riquetto,

presidente do Esporte Clube Santo André



Diário, 64 anos – 2

A Rebal tem grande orgulho em comemorar com os amigos esta data. Desejamos muitos anos de sucesso e grandes realizações.

Wagner Antonio Natale,

Rebal



Diário, 64 anos – 3

Cumprimentamos toda equipe deste Diário pelos 64 anos de bom jornalismo, credibilidade e informação diariamente necessária. Parabéns.

Rafael Rabinovici

São Bernardo



Diário, 64 anos – 4

Parabéns ao Diário por mais um aniversário. Minha história se confunde um pouco com a do Diário. Quando jovem, anunciava em seus classificados como empresário. Depois participei, a pedido do vereador Virgílio do Prado, da denominação da Praça News Seller-Diário do Grande ABC, homenageando seus 50 anos. Mais recente, colaborando com reportagens sobre direito dos consumidores e dos aposentados. O Diário engrandece o ABC e a mim.

Jairo Geraldo Guimarães

Santo André



Diário, 64 anos – 5

Celebrar os 64 anos do Diário do Grande ABC é celebrar a história e a memória de nossa região. Não há nada e nenhum fato de importância ocorrido desde 1958 que não tenha passado pelas páginas do jornal. Falar de memória e de história, a Fundação Pró-Memória de São Caetano entende bem e de dois anos para cá mais ainda graças à parceria com o Diário, que nos franqueou seu acervo integral que está disponível para consulta e acesso de todo o público interessado. Parabéns, Diário do Grande ABC. Vida longa e que continue cumprindo com sua missão de documentar o passado, noticiar o presente e pensar no futuro por muitos e muitos anos.

Charly Farid Cury, presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano



Diário, 64 anos – 6

Parabéns, Diário. E parabéns também a jornalistas e demais funcionários, que batalham todos os dias para fazer deste um grande jornal.

Ismar Liberatti

Ribeirão Pires



Frio

Que os órgãos competentes possam ajudar, acolher e proteger os moradores em situação de rua nessas noites frias (São Paulo pode registrar tempratura abaixo de 10ºC na semana que vem). Há muitas pessoas e animais em situação de vulnerabilidade e o frio mata.

Ana Paula Sartori Chagas

do Facebook



Pega fogo!

Não precisa ser nenhum vidente para saber que se o governo federal não tomar decisão enérgica em relação aos aumentos dos combustíveis – principalmente agora sobre o diesel, que é o termômetro da inflação de uma Nação – acho que o circo pode pegar fogo. A população tem esperança de Brasil melhor, mas pelo jeito não está tendo respaldo dos senhores governantes. Tudo tem limite, mas parece que o do povo brasileiro está chegando ao fim.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



CVC

Fui ver viagem para o Nordeste para mim, para minha mulher e minha filha, há um ano, estava cobrando quase R$ 10 mil em uma semana (CVC registra R$ 166,8 milhões de prejuízo no primeiro trimestre). Há uns dez anos fui ver uma para Cancun, eles estavam cobrando R$ 22 mil por pessoa. Para mim, tem mais e que ir à falência isso a (CVC).

Guilherme Morais Schulze

do Facebook